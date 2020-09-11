На Львівщині облдержадміністрація вирішила «дитячу» квартирну чергу перенести в «Дію»



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Львівщина може стати пілотною областю, де «дитячу» квартирну чергу перенесуть в «Дію»

У Міністерстві цифрової інформації ідея Львівської облдержадміністрації сподобалася

На Львівщині квартирна черга для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, повинна бути онлайн, тому в облдержадміністрації пропонують перенести всі ці дані у додаток «Дія». З такою ініціативою виступив заступник голови ОДА Юрій Холод, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

Холод каже, що перенесення всіх даних «дитячої» черги на квартири у додаток «Дія» попередньо обговорили з представниками Міністерства цифрової трансформації.

«Наша ідея там сподобалася, працюємо над юридичними моментами та готуємо дані, які потрібно там розмістити. Всі розуміємо, що квартири коштують дорого. І цей весь розподіл має відбуватися прозоро та чесно», — сказав Холод.

Чиновник додав, що Львівщина може стати пілотною областю, де втілять такий проєкт.

Квартири для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на Львівщині закуповують за гроші обласного бюджету у співфінансуванні з місцевими бюджетами.

За словами начальника служби у справах дітей Львівської ОДА Володимира Лиса, загалом цього року в області для 11 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування придбали дев’ять житлових об’єктів. Для цього з бюджету витратили 2 млн 370 тисяч грн, з місцевого — 2 млн 111 тисяч грн.

Лис додав, що у 2020 році на придбання житла для цих категорій з обласного бюджету виділили 7 млн грн. Зараз в обласному бюджеті є ще 3 млн 650 тисяч грн.