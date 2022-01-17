На Львівщині колядники встановили рекорд України (фото)

406 сопілкарів водночас виконали колядку «Нова радість стала»

У селищі Стрілки, що на Львівщині, 406 колядників на сопілках виконали відому святкову пісню «Нова радість стала». Так встановили рекорд України з масового колядування.

Усі були одягнені в національні строї.

«Фішка» заходу — колядники вишикувалися у формі восьмикутної зірки та одноголосно виконали колядку. Наймолодшій колядниці — два роки, найстаршому співаку — 75. Представник книги рекордів України зауважив, що під час акції вражає не так кількість колядників, як дух, який панував при цьому: «Ті емоції, які тут панували і просто зашкалювали, не можна зафіксувати ніякою цифрою і грамотою».

Як розповів для «ВЗ» учасник колядування пан Василь, у селі мешкають чимало людей, які ледь не з дитинства грають на сопілках, є спеціальне навчання у школі. Акцію вирішили присвятити місцевому вчителю класу сопілкарства.

Також на Прикарпатті у селі Підгір'я Івано-Франківської області 9 січня встановили новий рекорд України з наймасовішого виконання колядки «Нова радість». Її заспівали майже 4,5 тисячі людей. Про це повідомляє «Суспільне».