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    На Львівщині колядники встановили рекорд України (фото)

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    Сопілкарі вишикувалися у формі восьмикутної зірки, після чого водночас виконали колядку - На Львівщині колядники встановили рекорд України (фото)
    Сопілкарі вишикувалися у формі восьмикутної зірки, після чого водночас виконали колядку
    фото: Тараса Бабенчука

    406 сопілкарів водночас виконали колядку «Нова радість стала»

    У селищі Стрілки, що на Львівщині, 406 колядників на сопілках виконали відому святкову пісню «Нова радість стала». Так встановили рекорд України з масового колядування.

    Усі були одягнені в національні строї.

    «Фішка» заходу — колядники вишикувалися у формі восьмикутної зірки та одноголосно виконали колядку. Наймолодшій колядниці — два роки, найстаршому співаку — 75. Представник книги рекордів України зауважив, що під час акції вражає не так кількість колядників, як дух, який панував при цьому: «Ті емоції, які тут панували і просто зашкалювали, не можна зафіксувати ніякою цифрою і грамотою».

    Як розповів для «ВЗ» учасник колядування пан Василь, у селі мешкають чимало людей, які ледь не з дитинства грають на сопілках, є спеціальне навчання у школі. Акцію вирішили присвятити місцевому вчителю класу сопілкарства.

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    На Львівщині колядники встановили рекорд України (фото)
    На Львівщині колядники встановили рекорд України (фото)
    На Львівщині колядники встановили рекорд України (фото)
    На Львівщині колядники встановили рекорд України (фото)
    На Львівщині колядники встановили рекорд України (фото)
    На Львівщині колядники встановили рекорд України (фото)
    На Львівщині колядники встановили рекорд України (фото)
    Фото:Тараса Бабенчука, Суспільне Львів

    Також на Прикарпатті у селі Підгір'я Івано-Франківської області 9 січня встановили новий рекорд України з наймасовішого виконання колядки «Нова радість». Її заспівали майже 4,5 тисячі людей. Про це повідомляє «Суспільне».

    Теги: Львівщина книги рекорд навчання Різдвяні свята
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    На Львівщині колядники встановили рекорд України (фото)