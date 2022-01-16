На Тернопільщині пів села виїхало на заробітки, староста теж (фото, відео)
Заробітчани повертаються додому лише на свята
Із Яргорова Монастириської громади, що на Тернопільщині, половина жителів виїхала за кордон. Про це ідеться у сюжеті «Суспільного». Як розповіла староста села Оксана Насада. Жінка зараз теж за кордоном. Вона каже, в селі немає високооплачуваної роботи, тому люди їдуть на заробітки в Польщу, Італію, Іспанію, Францію та Англію.
Яргорів розташований на межі з Івано-Франківською областю. На в’їзді до села є капличка. Її спорудили за гроші дружини Василя Подлецького. Чоловік каже, дружина в Італії 20 років. Йому переказує гроші.
«Я на пенсії. В мене 1 800 грн пенсія і спробуй вижити. На машині працював 30 років», – каже Василь.
Чоловік зараз живе з двома котами – Рижиком і Мурчиком. Молодший син живе в Івано-Франківську, а старший – в Парижі. Із жінкою чоловік спілкується через Viber.
Священника в селі немає. Служити в місцевий храм приїжджає парох з Бучацької громади, розповідає Ганна. Жінка каже, в селі також немає газу і автобус сюди не їздить:
«Село не живе, село виживає. Бо щоб жити, то потрібно мати кошти. Маємо дуже мало перспективи в селі. Це є наших два магазини. Звичайно, існує ще школа, в якій нараховується приблизно 40 дітей. Людей багато вже виїхали за кордон молодих. Старші вже не спроможні вести сільське господарство».
Взяла відпустку і поїхала в Італію на заробітки й староста села Оксана Насада. Її мати Тетяна Брашко живе із сином Оксани – трирічним Вадимом. Вони разом зателефонували жінці.
Оксана каже, що одна із причин, чому односельчани виїжджають за кордон – на батьківщині в них немає роботи:
«Вони не можуть прогодувати свою сім’ю і дати своїй сім’ї належні умови для життя в Україні. Ну от дайте дитині освіту в Україні. Так, дитина поступить, але деяке навчання є платне. Дайте сьогодні дитині лікування. В мене буквально кілька днів тому дитина пішла прокапатися – пів місячної зарплати за три дні піде».
Зараз у Яргорові загалом зареєстровано понад 400 жителів, а виїхали майже 200, каже Оксана Насада. За її словами, вони повертаються додому лише на свята.
Раніше повідомлялося, що Польща підготувала для заробітчан з України низку важливих змін. Йдеться про умови оплати праці та правила в'їзду для українських трудових мігрантів на територію сусідньої країни.