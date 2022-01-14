Землю накриє триденна магнітна буря: як захиститися

Можливі головні болі, почуття тривожності та втоми, проблеми зі сном

Геомагнітна буря може привести до мігрені і запаморочення

Перша велика буря накриє Землю в середині місяця. Геомагнітна буря триватиме з 15 по 17 січня. Активність 16 січня буде високою, а в інші дні очікуються незначні коливання.

Ця буря не повинна перевищити трьох-чотирьох-бальний поріг. Але від підвищених фізичних навантажень у цей час варто відмовитись. Також варто уважно стежити за своїм емоційним станом.

Наступна підвищена сонячна активність прогнозується 24 січня. Вона буде слабкою. Наприкінці місяця також буде слабка дводенна буря - 29 і 30 січня.

Як подбати про себе під час магнітних бур

Найважливіше – налагодити режим сну. Тоді в організму будуть сили на боротьбу з симптомами магнітних атак. Водний баланс – ще одне важливе правило: доросла людина повинна пити від 1,7 до 2,8 літра води протягом дня (в залежності від її ваги). Свіже повітря – організм варто насичувати свіжим киснем якщо не під час прогулянок на природі, то хоча б провітрюючи приміщення. Правильне харчування – відмовтеся від вживання алкоголю та жирних продуктів. Зміцнювати психологічний стан допоможуть позитивні емоції: читайте книги улюблених авторів, дивіться веселі фільми, спілкуйтеся з друзями. А ось будь-які напружені дискусії та з'ясування відносин краще відкласти.

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