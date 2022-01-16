Нові зарплати вчителям: за ведення шкільного сайту теж доплачуватимуть

Гроші мають нараховувати вже з 1 січня

З настанням нового року вчителям, викладачам та іншим працівникам у закладах освіти, які відповідають за ведення вебсайту, діловодства та бухгалтерського обліку, повинні нараховувати доплату. Таке рішення регламентоване постановою Кабміну, що набрала чинності 1 січня 2022 року. Про це повідомляє пресслужба освітнього омбудсмена України.

Скільки мають доплачувати ?

Постанова уряду встановлює 10% доплати вчителям, викладачам та іншим працівникам у закладах освіти, які відповідають за ведення:

вебсайту,

діловодства,

бухгалтерського обліку.

Ця норма визначається як доплата за інші види діяльності, а її нарахування є обов’язковим у всіх закладах освіти, наголошує омбудсмен Сергій Горбачов.

Втім, поки що незрозуміло, з якого джерела має фінансуватися ця доплата – за кошти з освітньої субвенції чи за кошти місцевих бюджетів, оскільки ці бюджети вже закладені.

Чому це нововведення дійсно важливе?

Щоб формувати довіру до закладу освіти, потрібно прозоро висвітлювати його діяльність. Для цього відповідальна за сайт людина має зібрати всю необхідну інформацію (в т.ч. й документи) і максимально зрозуміло її подавати.

Важливе регулярне та оперативне наповнення сайту про актуальні події, досягнення та проблеми у навчальному закладі. Насамперед вебсайт створюється для інформування батьків, учнів та громадськості. Частину інформації для сайту доводиться створювати «з нуля», що не дуже просто.

Крім того, працівник, який займається веденням сайту, відповідає за його технічне обслуговування. І на це потрібно виділяти фінанси, адже наразі частина закладів освіти створює вебсайти на безплатних ресурсах, де міститься багато реклами.

Сергій Горбачов зауважив, що встановлення такої доплати – це перший крок. Але все ж школам потрібно найняти окремого ІТ-фахівця, який би займався не лише сайтом, а й іншими важливими цифровими та технічними питаннями:

наповнював би і підтримував роботу сайту;

налаштовував системи і все необхідне для організації дистанційного та змішаного навчання;

налаштовував системи електронних класних журналів та щоденників і постійно вносив до них дані;

організовував би діловодство в електронній формі, що дозволить зменшити рівень бюрократизму у закладах освіти тощо.

До слова, раніше у Міносвіти розповіли, як розподіляють освітню субвенцію на школи: це здійснюється на підставі контингенту учнів, який вказують ще у вересні – перед плануванням бюджету. Водночас кількість ставок чи фактичний фонд оплати праці вчителів не враховується.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з відсутністю справжньої пенсійної реформи через 30 років 60% літніх українців не матимуть державних пенсій.