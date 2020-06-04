На Львівщині сім’ям померлих від Covid-19 медиків виплатять з обласного бюджету по 100 тис. грн



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На Львівщині передбачили виплату по 100 тис. грн сім’ям померлих від коронавірусу медиків

Для лікарів, які захворіли на коронавірус, також передбачили виплату одноразової допомоги

На Львівщині передбачили виплату одноразової адресної матеріальної допомоги в розмірі 100 тис. грн сім’ям померлих від гострої респіраторної хвороби Covid-19 працівників комунальних некомерційних підприємств. Про це повідомила пресслужба Львівської ОДА.

Разову фінансову допомогу надаватимуть також працівникам комунальних некомерційних підприємств, у яких підтверджено діагноз захворювання Covid-19 і які пройшли стаціонарне лікування, за період 12 березня – 5 липня 2020 року.

«На сьогодні у нас є зафіксовано 8 випадків інфікування медичних працівників, які пройшли стаціонарне лікування. На виплату допомоги таким медикам скеровано 95 тисяч гривень. Два посадових оклади виплатять працівникам Обласної інфекційної, Госпіталю інвалідів війн та репресованих, Фтизіопульмонологічного центру, ОХМАТДИТу та Центру медицини катастроф. Разом із тим по одному посадовому окладу виплатять працівникам інших медичних комунальних некомерційних підприємств Львівської обласної ради», - розповів директор депаратменту охорони здоров'я Орест Чемерис.

Якщо йдеться про виплату 300 відсотків для тих, хто залучений до боротьби із Covid-19, то такий ресурс отримав уже 1001 медик, на загальну суму 13 млн 800 тис. грн.

Нагадаємо, на Львівщині 4 червня підтверджено 1915 випадків інфікування коронавірусом, з них 62 – летальні. За минулу добу – 85 нових випадків Covid-19, це на 11 менше, ніж попередньої доби.

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Станом на ранок 4 червня в Україні зафіксовано 588 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків більше, ніж учора (483). Зазначимо, що 588 нових випадків зараження – рекордний показник за весь час епідемії. Попередній найвищий показник був 22 квітня – 578 випадків.Усього виявлено 25 411 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 829 у дітей, 4 888 – у медиків