На Львівщині карантин продовжили до 5 червня



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Карантин на Львівщині продовжили

Ситуація із захворюваністю на Covid-19 на Львівщині не сприяє послабленню карантину

Сьогодні на позачерговому засіданні Львівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуації ухвалили рішення продовжити карнтин на Львівщині до 5 червня. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

«Попри високу кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих протягом останніх 2-ох тижнів, ми маємо заповненість ліжок - 22 %, а кількість проведених ПЛР тестувань на 100 тис. населення - 97. Однак загальний показник інцидентності 13,5 (по м. Львову 27,3, по області 7,5 ) не дозволяє нам пом'якшувати карантинні заходи у Львівській області. Тобто, саме ситуація у Львові вплинула на рішення про продовження карантинних заходів», - наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, відмічається зростання кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування за останні 7 днів.

«Якщо аналізувати показники, то ми не входимо в ту межу, яка дозволяє послаблення карантину, адже кількість пацієнтів зі Львова становить левову частку серед усіх інфікованих», - наголосив Орест Чемерис.

Постанова Кабміну передбачає три критерії, за якими можна послаблювати карантин. Львівщина попадає під послаблення лише по двох. По інцидентності область не проходить межу, за якою можна пом’якшувати карантин.

Відтак, комісія ухвалила рішення продовжити карантин на території області до 5 червня.

Нагадаємо, станом на 1 червня у Львівській області кількість людей, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19, від початку пандемії – 1700 (+31 за попередню добу). Летальні випадки – 57 (+3, ЦГЗ поки що підтвердив 55 випадків). Вилікувалися – 421 (+12).

Коронавірус в Україні

Всього 24012

Хворіють 13604

Одужали 9690

Померли 718

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1 червня в Україні підтверджено 24 012 випадків Covid-19, з них 9690 одужали, 718 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 340 випадків, це на 128 випадків менше, ніж учора (468). Усього виявлено 24 012 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 725 у дітей, 4 621 – у медиків. З 340 людей, що захворіли за останню добу, 13 дітей – (вчора 12), медиків – 79 (вчора 67).

Одужали - 152, померли – 10 (вчора 12). За добу госпіталізовані 97 осіб. Загалом одужали 9 690 осіб, летальних випадків – 718.