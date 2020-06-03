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    Здоров'я

    На Львівщині за минулу добу зареєстрували найбільшу кількість хворих на Covid-19

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    <p>На Львівщині минулої доби &ndash; 96 нових випадків Covid-19</p> - На Львівщині за минулу добу зареєстрували найбільшу кількість хворих на Covid-19

    На Львівщині минулої доби – 96 нових випадків Covid-19

    Захворіли на коронавірус минулої доби 96 осіб

    На Львівщині 3 червня підтверджено 1830 випадків інфікування коронавірусом, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 500 ПЛР-тестів, з яких 96 – позитивні (з них – 64 це мешканці Львова). Про це повідомили у Львівській міській раді.

    За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 4885 осіб, госпіталізовані – 714, на амбулаторному лікуванні – 4171 особа, виписані – 559 осіб. Зараз у лікарні перебуває 155 осіб, з них в реанімації – 5 осіб, на апаратні ШВЛ – 1 особа.

    Загалом коронавірусну інфекцію виявлено – у 1830 осіб, 60 людей померло. 457 пацієнтів одужало. 60-тий пацієнт з коронавірусом помер 29 травня. Відомо, що пацієнт 1939 року народження, мешканець Жовківського району, с. Погорисько. На лікуванні перебував у госпіталі у Винниках. Пацієнт помер 29 травня, а підтвердження інфікування у нього коронавірусом отримали 31 травня. Супутні захворювання — кардіосклероз.

    В Україні за минулу добу зареєстрували 483 нових випадки коронавірусу. Загальна кількість хворих на Covid-19 становить 24 823 осіб.

     

    здоров'я Львівщина медицина коронавірус
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