На Миколаївщині п’яна жінка побила поліцейського: тепер їй загрожує в’язниця

За напад на поліцейського слідчі вручили підозру мешканці Первомайського району

Правоохоронцю потрібна була допомога медиків

У Первомайську Миколаївської області п’яна пасажирка авто побила поліцейського після того, як він зупинив машину. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Патрульні зупинили легкову машину і склали адміністративний протокол щодо 29-річної жінки-водія. Водій була в стані алкогольного сп'яніння. Пасажирка, яка їхала з порушницею, також була п'яна.

Пасажирка поводилася агресивно. Поліцейські робили зауваження, просили заспокоїтися, але вона не реагувала.

Через деякий час пасажирка раптово накинулася на одного з поліцейських і завдала йому тілесні ушкодження. В результаті правоохоронцю потрібна була допомога медиків.

Нападницю вже затримали.

За узгодженням із Первомайською окружною прокуратурою затриманій повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України «Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв та тілесних ушкоджень при виконанні службових обов’язків». Санкцією вказаної статті передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваній запобіжний захід.

Наразі слідчі дії тривають.