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    На Полтавщині невідомі розгромили музей старожитностей (фото)

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    Напад на музей стався вночі - На Полтавщині невідомі розгромили музей старожитностей (фото)
    Напад на музей стався вночі
    фото: Facebook Едуарда Крутька

    Музей мав проблеми із системою безпеки

    У селі Козубівка на Полтавщині пограбували Музей старожитностей. Всю доброчесну спільноту колекціонерів закликають зреагувати, якщо деінде знайдеться щось із вкраденого.

    Про це повідомив засновник і власник етнографічної збірки «Древо» – приватного зібрання старожитностей, виробів мистецтва, одягу та фотографій кінця ХІХ початку-середини ХХ ст. Едуард Крутько у своєму Facebook.

    «Трапилося те, до чого не можеш бути морально готовим… Нещодавно, вночі, пограбували музей. Те, що збиралося роками і мало служити для людей розтоптали, зірвали і купою зібгали у торби і вивезли кудись… На сьогодні експозицію порушено, що не вкрали частково було вивезено у надійний заклад», – наголосив чоловік.

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    На Полтавщині невідомі розгромили музей старожитностей (фото)
    На Полтавщині невідомі розгромили музей старожитностей (фото)
    На Полтавщині невідомі розгромили музей старожитностей (фото)
    На Полтавщині невідомі розгромили музей старожитностей (фото)
    На Полтавщині невідомі розгромили музей старожитностей (фото)
    На Полтавщині невідомі розгромили музей старожитностей (фото)
    На Полтавщині невідомі розгромили музей старожитностей (фото)
    На Полтавщині невідомі розгромили музей старожитностей (фото)
    На Полтавщині невідомі розгромили музей старожитностей (фото)
    На Полтавщині невідомі розгромили музей старожитностей (фото)
    На Полтавщині невідомі розгромили музей старожитностей (фото)
    На Полтавщині невідомі розгромили музей старожитностей (фото)

    Він повідомив, що було вкрадено десятки речей: «сорочки, одні з найкращих з колекції (я ж у експозиції розміщував найцікавіше, щоб люди могли побачити), також вишиті рушники, пояси, срібні прикраси, намиста, ікону».

    Етнограф зізнався, що у музею були проблеми із системою безпеки, «сигналізація не працювала так злагоджено, як хотілося б».

    «Відсутність камер, зовнішніх датчиків руху, повноцінного огородження, систем оповіщення і тд. Призводить до таких наслідків, нехай цей приклад буде чужим гірким досвідом для музеїв, колекціонерів, туристичних садиб, дбайте про безпеку, оплачуйте службу охорони. Ми живемо поруч не тільки з однодумцями, а і з покидьками теж!» – розповів він.

    Він також оприлюднив опис вкрадених з музею речей.

    Теги: історія пограбування музей Полтавщина
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    На Полтавщині невідомі розгромили музей старожитностей (фото)