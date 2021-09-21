На Полтавщині невідомі розгромили музей старожитностей (фото)

Музей мав проблеми із системою безпеки

У селі Козубівка на Полтавщині пограбували Музей старожитностей. Всю доброчесну спільноту колекціонерів закликають зреагувати, якщо деінде знайдеться щось із вкраденого.

Про це повідомив засновник і власник етнографічної збірки «Древо» – приватного зібрання старожитностей, виробів мистецтва, одягу та фотографій кінця ХІХ початку-середини ХХ ст. Едуард Крутько у своєму Facebook.

«Трапилося те, до чого не можеш бути морально готовим… Нещодавно, вночі, пограбували музей. Те, що збиралося роками і мало служити для людей розтоптали, зірвали і купою зібгали у торби і вивезли кудись… На сьогодні експозицію порушено, що не вкрали частково було вивезено у надійний заклад», – наголосив чоловік.

Він повідомив, що було вкрадено десятки речей: «сорочки, одні з найкращих з колекції (я ж у експозиції розміщував найцікавіше, щоб люди могли побачити), також вишиті рушники, пояси, срібні прикраси, намиста, ікону».

Етнограф зізнався, що у музею були проблеми із системою безпеки, «сигналізація не працювала так злагоджено, як хотілося б».

«Відсутність камер, зовнішніх датчиків руху, повноцінного огородження, систем оповіщення і тд. Призводить до таких наслідків, нехай цей приклад буде чужим гірким досвідом для музеїв, колекціонерів, туристичних садиб, дбайте про безпеку, оплачуйте службу охорони. Ми живемо поруч не тільки з однодумцями, а і з покидьками теж!» – розповів він.

Він також оприлюднив опис вкрадених з музею речей.