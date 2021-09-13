МОЗ придумав, як вакцинувати пенсіонерів у селах

У проєкті беруть участь два села Полтавської області – Гаркушинці та Петрівці

У двох селах Полтавської області проведуть виїзну вакцинацію від коронавірусу.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, пілотний проєкт спрямований на збільшення масштабів вакцинації літніх людей у сільській місцевості. У проєкті беруть участь два села Полтавської області – Гаркушинці та Петрівці - із загальною кількістю населення 2 180 осіб, у тому числі 1 062 особи віком від 60 років.

Також повідомляється, що після отримання результатів цього пілотного проєкту буде розглянуто рішення про його масштабування на інші регіони України.

Як відомо, вже ввечері 13 вересня уряд погодить нові карантинні правила. Також ЗМІ дізналися про «плюшки» для вакцинованих.

Разом з тим за минулу добу в Україні вакцинували від коронавірусу майже 75 тисяч людей.

До слова, нові дослідження показали, що вакцинація покращує психічне здоров’я. Дослідники припускають, що їхні дані показують на те, що вакцинація проти Covid-19 не тільки захищає людей від інфекції, але і значно знижує страх і тривогу з приводу ймовірності власного зараження і зараження рідних і близьких, які також отримали захисні дози.