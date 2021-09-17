Шестирічний учень «замінував» гімназію на Полтавщині

Під час обстеження прилеглої території та приміщень закладу правоохоронці не виявили жодних вибухових пристроїв

Працівники слідчо-оперативної групи менш ніж за годину встановили, хто повідомляв про «замінування»

Шестирічний учень на Полтавщині повідомив про замінування свого навчального закладу. Інцидент стався у гімназії села Розсошенці, повідомляє поліція області.

Під час обстеження прилеглої території та приміщень закладу правоохоронці не виявили жодних вибухових пристроїв.

Працівники слідчо-оперативної групи менш ніж за годину встановили, хто повідомляв про «замінування»

Протокол про порушення за статтею 184 Кодексу про адміністративні правопорушення (КУпАП) склали на одного з батьків хлопчика – «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей».

Якщо неповнолітній скоїв правопорушення, за яке передбачена кримінальна відповідальність, то за статтею 184 КУпАП, максимальне покарання батькам складає штраф 5100 грн.

Раніше повідомлялося, що киянин замінував власний будинок, бо йому стало нудно (фото).

Також киянин влаштував переполох у передмісті, «замінувавши» магазин.

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