На ранковому засіданні Ради Разумков запропонував допомогти онкохворим дітям трансляція



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До парламентарів звернувся Фонд «Таблеточки» допомогти дітям, які лікуються в «Охматдиті»

На ранковому засіданні Верховної Ради сьогодні, 18 грудня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков поінформував про звернення Фонду «Таблеточки» напередодні Дня Святого Миколая допомогти онкохворим дітям, які знаходяться на лікуванні в «Охматдиті».

Спікер запропонував взяти участь у благодійній акції всім парламентарям.

«Я думаю, що було б правильно, щоб це не була ініціатива однієї політсили. Правильно було б, щоб це була ініціатива всього парламенту - перерахувати на Фонд на підтримку дітей одну тисячу гривень від кожного народного депутата. Це допоможе нашим дітям», - сказав Д.Разумков.

Народні депутати оплесками підтримали ініціативу.

Як відомо, сьогодні депутати мають розглянути проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення структури управління у сфері державної податкової та митної політики».

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