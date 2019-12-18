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    Суспільство

    На ранковому засіданні Ради Разумков запропонував допомогти онкохворим дітям

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    На ранковому засіданні Ради Разумков запропонував допомогти онкохворим дітям

    До парламентарів звернувся Фонд «Таблеточки» допомогти дітям, які лікуються в «Охматдиті»

    На ранковому засіданні Верховної Ради сьогодні, 18 грудня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков поінформував про звернення Фонду «Таблеточки» напередодні Дня Святого Миколая допомогти онкохворим дітям, які знаходяться на лікуванні в «Охматдиті».

    Спікер запропонував взяти участь у благодійній акції всім парламентарям.

    «Я думаю, що було б правильно, щоб це не була ініціатива однієї політсили. Правильно було б, щоб це була ініціатива всього парламенту - перерахувати на Фонд на підтримку дітей одну тисячу гривень від кожного народного депутата. Це допоможе нашим дітям», - сказав Д.Разумков.

    Народні депутати оплесками підтримали ініціативу.

    Як відомо, сьогодні  депутати мають розглянути проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення структури управління у сфері державної податкової та митної політики».

    Нагадаємо, під Радою вже другий день пртестують аграрії проти прийняття закону про ринок землі: поліція пригнала під Раду десятки автозаків (фото)

    Верховна Рада депутат Дмитро Разумков
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