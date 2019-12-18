Аграрний комітет продовжить засідання щодо ринку землі



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Засідання Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики

Засідання аграрного комітету відбудеться за участю голів фракцій

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики збирається у середу, 18 грудня, на засідання щодо продовження розгляду проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10) перед другим читанням.

Засідання очікується за участі голів фракцій.

Відзначимо, що в Україні майже 20 років діяв мораторій на продаж українських чорноземів: паї не можна ні купувати, ні продавати. 13 листопада Верховна Рада у першому читанні проголосувала за проєкт закону, який має відкрити ринок землі. Він налякав частину аграріїв. Найбільше українці бояться, що землю викуплять іноземці.

Саме розглядом правок, а їх приблизно 4 тисячі, займаються у профільному комітеті Верховної Ради. І саме через їх величезну кількість парламентарі можуть не встигнути ухвалити законопроєкт до 2020 року.

Слід зазначити, що відкриття ринку землі – одна із вимог МВФ.

Також нагадаємо, що напередодні, 17 грудня, біля Верховної Ради сталися сутички між учасниками акції протесту проти відкриття ринку землі та правоохоронцями.

Сьогодні зранку мітингувальники знову збираються біля стін парламенту, а МВС стягує правоохоронців до місця протестів. Наразі у центрі столиці все спокійно.

Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями.

Згодом учасники акції протесту проти запровадження ринку землі встановили намет на проїжджій частині вулиці Грушевського біля готелю «Київ».

Як повідомлялося, внаслідок сутички біля Верховної Ради України постраждали двоє правоохоронців. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги.

Згодом стало відомо, що в урядовому кварталі помер чоловік . Правоохоронці зазначили, що це сталося за кілька кварталів від місця проведення акцій протесту. Разом з тим, у ЗМІ з’явилася інформація, що поблизу Верховної Ради помер один із учасників акції протесту, якого побили правоохоронці під час сутичок.





Колишній нардеп Дмитро Лінько на своїй сторінці у Колишній нардеп Дмитро Лінько на своїй сторінці у Facebook повідомив, що «чоловік, який помер поруч з протестами, помер від зупинки серця». «Інший чоловік, якого побили під час протестів, який втратив свідомість, зараз в лікарні у важкому стані живий», - написав він.

Через сутичку біля Верховної Ради слідчі готують підозри трьом особам , які нанесли значні тілесні ушкодження іншим учасникам мітингу та правоохоронцям.



