Другий день протестів: поліція посилено охороняє урядовий квартал



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Поліція несе службу у посиленому режимі Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Правоохоронці закликають організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства

У середу, 18 грудня, правоохоронці продовжують забезпечувати публічну безпеку та порядок під час масових заходів у центрі Києва.

Під посиленою охороною поліцейських та нацгвардійців перебуває центральна частина Києва, зокрема урядовий квартал. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

«Другий день поспіль працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу несуть службу у посиленому режимі під час проведення раніше анонсованих заходів за масової участі громадян, аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення акцій», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вкотре звертаються до організаторів та учасників заходів з проханням дотримуватися норм чинного законодавства, акції проводити виключно в мирний спосіб, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

Як відомо, влада націлена відкрити ринок землі: голосування за відповідний закон у парламенті намічене на четвер, 19 грудня. 17 грудня у центрі столиці розпочалась акція проти земельної реформи.

Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями.

Згодом учасники акції протесту проти запровадження ринку землі встановили намет на проїжджій частині вулиці Грушевського біля готелю «Київ».

Як повідомлялося, внаслідок сутички біля Верховної Ради України постраждали двоє правоохоронців. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги.

Згодом стало відомо, що в урядовому кварталі помер чоловік . Правоохоронці зазначили, що це сталося за кілька кварталів від місця проведення акцій протесту. Разом з тим, у ЗМІ з’явилася інформація, що поблизу Верховної Ради помер один із учасників акції протесту, якого побили правоохоронці під час сутичок.





Колишній нардеп Дмитро Лінько на своїй сторінці у Колишній нардеп Дмитро Лінько на своїй сторінці у Facebook повідомив, що «чоловік, який помер поруч з протестами, помер від зупинки серця». «Інший чоловік, якого побили під час протестів, який втратив свідомість, зараз в лікарні у важкому стані живий», - написав він.

Через сутичку біля Верховної Ради слідчі готують підозри трьом особам , які нанесли значні тілесні ушкодження іншим учасникам мітингу та правоохоронцям.