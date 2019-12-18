Битва за землю: поліція пригнала під Раду десятки автозаків (фото)



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Поліцейські автозаки стоять вздовж вулиці Грушевського Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Вранці біля парламенту спокійна обстановка

Станом на 8-му годину ранку середи, 18 грудня, в урядовому кварталі все спокійно.

Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Вздовж вулиці Грушевського поблизу Верховної Ради стоять близько десяти поліцейських автозаків.

По всьому урядовому кварталу чергують правоохоронці у повній амуніції.

На огорожах поблизу Верховної Ради на розтяжках розміщені банери із написами «Спочатку – аудит, потім – ринок», «Землю – фермерам, а не олігархам», «Ні – розпродажу землі!» та ін.

Як відомо, влада націлена відкрити ринок землі: голосування за відповідний закон у парламенті намічене на четвер, 19 грудня. 17 грудня у центрі столиці розпочалась акція проти земельної реформи.

Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями.

Згодом учасники акції протесту проти запровадження ринку землі встановили намет на проїжджій частині вулиці Грушевського біля готелю «Київ».

Як повідомлялося, внаслідок сутички біля Верховної Ради України постраждали двоє правоохоронців. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги.

Згодом стало відомо, що в урядовому кварталі помер чоловік . Правоохоронці зазначили, що це сталося за кілька кварталів від місця проведення акцій протесту. Разом з тим, у ЗМІ з’явилася інформація, що поблизу Верховної Ради помер один із учасників акції протесту, якого побили правоохоронці під час сутичок.





Колишній нардеп Дмитро Лінько на своїй сторінці у Колишній нардеп Дмитро Лінько на своїй сторінці у Facebook повідомив, що «чоловік, який помер поруч з протестами, помер від зупинки серця». «Інший чоловік, якого побили під час протестів, який втратив свідомість, зараз в лікарні у важкому стані живий», - написав він.