Битва за землю: поліція пригнала під Раду десятки автозаків (фото)
Вранці біля парламенту спокійна обстановка
Станом на 8-му годину ранку середи, 18 грудня, в урядовому кварталі все спокійно.
Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Вздовж вулиці Грушевського поблизу Верховної Ради стоять близько десяти поліцейських автозаків.
По всьому урядовому кварталу чергують правоохоронці у повній амуніції.
На огорожах поблизу Верховної Ради на розтяжках розміщені банери із написами «Спочатку – аудит, потім – ринок», «Землю – фермерам, а не олігархам», «Ні – розпродажу землі!» та ін.
Як відомо, влада націлена відкрити ринок землі: голосування за відповідний закон у парламенті намічене на четвер, 19 грудня. 17 грудня у центрі столиці розпочалась акція проти земельної реформи.
Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями.
Згодом учасники акції протесту проти запровадження ринку землі встановили намет на проїжджій частині вулиці Грушевського біля готелю «Київ».
Як повідомлялося, внаслідок сутички біля Верховної Ради України постраждали двоє правоохоронців. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги.