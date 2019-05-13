На Реву подали до суду за образу жителів Донбасу



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Рева на своїй сторінці в Facebook сказав, що вважає негідниками тих громадян окупованих територій, які «зі зброєю в руках воюють проти власної країни»

Серед вимог позову - визнати дії міністра протиправними і зобов'язати його утриматися від подібних висловлювань

На міністра соціальної політики Андрія Реву подали до суду за образу жителів окупованого Донбасу. Про це повідомляє Окружний адміністративний суд Києва.

Зазначається, що суд отримав два позови проти Реви після його інтерв'ю ВВС 26 квітня 2019 року, де міністр, на думку позивачів, допустив висловлювання, що дискримінують і принижують гідність жителів окупованих територій Донецької і Луганської областей України за територіальною ознакою.

«Серед вимог позову - визнати дії міністра протиправними і зобов'язати його утриматися від подібних висловлювань. Зараз досліджуються матеріали позовів та вирішується питання про відкриття провадження», - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, 29 квітня в ефір вийшов фрагмент інтерв'ю Реви зі скандальною заявою.

«Всі, хто був проукраїнський, ті виїхали (з окупованого Донбасу, - ред.), а той, хто хоче отримувати дві пенсії там і тут, нехай потерплять. Мені їх не шкода нікого, абсолютно, я вам чесно скажу. Мені шкода тих солдатів та офіцерів із сім'ями, які вбиті там за цих мразєй», - заявив Рева.

Після того, як ця заява спровокувала резонанс, Рева на своїй сторінці в Facebook уточнив, що вважає негідниками тих громадян, які «зі зброєю в руках воюють проти власної країни». Він також додав, що їм «платити пенсії неприпустимо».

Нагадаємо, в 2017 році Рева заявив, що бідності винні «ненажерливі» українці, які «занадто багато їдять».