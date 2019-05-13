На «Книжковому Арсеналі» цього року вперше з’явиться «Ветеранський намет»



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У «Ветеранському наметі» будуть зібрані друковані твори, авторами яких є воїни російсько-української війни

Презентація «Ветеранського намету» відбудеться у перший день фестивалю 22 травня

На ІХ Міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал» вперше з’явиться «Ветеранський намет», де будуть зібрані друковані твори, авторами яких є воїни російсько-української війни. Про це повідомила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз, пише «Укрінформ».

Зазначається, що «Ветеранський намет» - це далеко не умовний простір.

«Вперше посеред внутрішнього двору Арсеналу буде встановлено справжній армійський намет із відповідними елементами армійського устаткування. В цьому просторі будуть зібрані книжки українських захисників», - говорить Фриз.

За її словами, у перший день фестивалю пройде презентація «Ветеранського намету». Також протягом 22-26 травня відбуватимуться дискусії про військову літературу, автограф-сесії і спілкування з авторами книг.

«Уперше буде звучати питання ветеранської книги не як складової загального українського простору, а самої по собі. Упевнена, що книга - це зброя, особливо в наших сучасних умовах. Це зброя, яка змінює країну, людей, довколишній світ. Друковане слово не лише робить освіченими і виховує, воно також робить нас небайдужими», - зазначила міністр.

Директор «Мистецького Арсеналу» Леся Островська-Люта підкреслила, що розмова про війну тільки починається у нас в Україні - і це значить, що всі голоси ветеранів і волонтерів мають величезне значення. «Це свідчення, що щось пережите реально - на відміну від конструйованої реальності», - сказала Островська-Люта.

Повідомляється, що в наметі презентуватимуть близько 50 видань від авторів-ветеранів.

Як повідомлялося, з 22 по 26 травня у Києві відбудеться IX Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал».