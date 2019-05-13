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    Вибори президента Литви: визначилися учасники другого туру

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    Інґріда Шимоніте і Ґітанас Науседа - Вибори президента Литви: визначилися учасники другого туру
    Інґріда Шимоніте і Ґітанас Науседа

    Екс-міністр фінансів Шимоніте набрала 26,2% голосів, економіст Науседа - 24,6%

    У другий тур виборів президента Литви вийшли Інґріда Шимоніте і Ґітанас Науседа.

    Про це повідомляє BBC.

    За результатами підрахунку майже всіх відданих голосів (на цей час пораховані дані з 1967 дільниць із загалом 1972), це Ґітанас Науседа (30,93% від числа учасників виборів) і Інґріда Шимоніте (30,92%).

    Явка склала 56,79%.

    Чинний прем'єр-міністр Саулюс Скверняліс, який також брав участь у виборах, вже визнав поразку і пообіцяв залишити прем'єрську посаду. 

    Другий тур виборів пройде через два тижні, 26 травня.

    Загалом кандидатів на виборах було дев’ять. Провідними, за даними опитувань напередодні виборів, вважалися: економіст і колишній банкір Ґітанас Науседа, незалежний кандидат і правоцентрист за переконаннями; Інґріда Шимоніте, консерваторка і колишня міністр фінансів; і нинішній прем’єр-міністр Литви, лівоцентрист Саулюс Скверняліс (він, за даними на цей час, отримує 19,87% голосів учасників виборів і не проходить у другий тур).

    У разі, коли жоден кандидат не здобуває принаймні 50 відсотків голосів, другий тур буде призначений на 26 травня.

    Президент у Литві має відносно мало повноважень, ця країна – парламентська республіка. Головні функції голови держави – визначення зовнішньої політики і представництво країни в зовнішніх зносинах, у першу чергу на самітах Європейського союзу. Також президент має певні повноваження у призначенні міністрів, суддів, головнокомандувача збройних сил чи голови центрального банку – найчастіше за умови схвалення парламентом чи прем’єр-міністром.

    Нинішній президент Литви Даля Ґрібаускайте завершує другий п’ятирічний термін на посаді і не могла балотуватися знову.

    Також зазначається, що одночасно з виборами пройшли референдуми - про подвійне громадянство з країнами, «які відповідають критеріям обраної Литвою європейської та трансатлантичної інтеграції» і про скорочення парламенту зі 141 до 121 депутата.

    За даними BBC, через низьку явку виборців обидва референдуму визнані такими, що не відбулися.

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