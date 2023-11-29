На Рівненщині звільнено всіх керівників лісгоспів

Нові керівники лісових господарств будуть визначені на відкритому кадровому конкурсі

Сьогодні, 29 листопада, на Рівненщині звільнили всіх керівників лісгоспів. Про це повідомив гендиректор державного підприємства «Ліси України» Юрій Болоховець.

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«Як і обіцяв минулого тижня, у лісовій галузі почались кадрові чистки», – написав він у Telegram.

Болоховець зазначив, що 28 листопада було прийнято рішення про звільнення всіх директорів рівненських філій лісгоспів.

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«Проблеми у регіоні хронічні, а зв’язки надто глибокі, тому маємо повністю оновити кадровий склад місцевого керівництва. Позиція ДП принципова, покладаємо велику надію, що правоохоронці та судді завершать розпочату нами роботу, справи завершаться реальними вироками, а не потихеньку прикриються, як це іноді буває», – додав він.

Нові керівники лісових господарств будуть визначені на відкритому кадровому конкурсі. Оголошення з’явиться на сайті ДП «Ліси України».

Раніше повідомлялося, що ДБР викрило депутата Рівненської облради, який «забув» задекларувати мільйонні статки. Фігурант до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Потім зайняв одну з керівних посад у створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП «Ліси України».