Суд відправив під варту депутата рівненської облради, якого викрито на володінні незаконними статками

Як зазначають ЗМІ, йдеться про депутата Рівненської обласної ради Віталія Суховича, який є також заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП «Ліси України»

ДБР викрило депутата на незадекларованих статках на мільйони доларів.

Суд відправив під варту депутата Рівненської обласної ради, який є і заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП «Ліси України». Також він за рішенням суду може внести заставу в 192 млн грн. Про це повідомляє персслужба ДБР.

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Нагадаємо, що ДБР викрило депутата на незадекларованих статках на мільйони доларів.

Фігурант до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Потім зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП «Ліси України». Працюючи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування він встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів.

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У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки у тому числі в його помешканні та робочому місці депутата та членів його сім’ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 млн доларів США у різній валюті.

Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі AUDI Q8, Mersedes-Benz GLE 350E, BMW X5, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe. Виявлено золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

Як зазначають ЗМІ, йдеться про депутата Рівненської обласної ради Віталія Суховича, який є також заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП «Ліси України».

На сьогодні, також заблоковані рахунки, де він зберігав понад 400 тис. євро.

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Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Ділянки зареєстровані на номінальних осіб, підконтрольних «обранцю».

Фігуранту повідомлено про підозру за статтею незаконного збагачення (ст. 368-5 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Також до Національного агентства з питань запобігання корупції скеровано лист щодо проведення моніторингу способу життя фігуранта та його сім’ї.

Нагадаємо, ексзаступник міністра юстиції отримав підозру за розтрату 10 млн грн.