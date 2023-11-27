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Суд відправив під варту депутата рівненської облради, якого викрито на володінні незаконними статками

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд відправив під варту депутата рівненської облради, якого викрито на володінні незаконними статками
Як зазначають ЗМІ, йдеться про депутата Рівненської обласної ради Віталія Суховича, який є також заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП «Ліси України»
фото: пресслужба ДБР

ДБР викрило депутата на незадекларованих статках на мільйони доларів.

Суд відправив під варту депутата Рівненської обласної ради, який є і заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП «Ліси України». Також він за рішенням суду може внести заставу в 192 млн грн. Про це повідомляє персслужба ДБР.

Нагадаємо, що ДБР викрило депутата на незадекларованих статках на мільйони доларів.

Фігурант до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Потім зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП «Ліси України». Працюючи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування він встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів.

У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки у тому числі в його помешканні та робочому місці депутата та членів його сім’ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 млн доларів США у різній валюті.

Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі AUDI Q8, Mersedes-Benz GLE 350E, BMW X5, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe. Виявлено золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

Як зазначають ЗМІ, йдеться про депутата Рівненської обласної ради Віталія Суховича, який є також заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП «Ліси України».

На сьогодні, також заблоковані рахунки, де він зберігав понад 400 тис. євро.

Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Ділянки зареєстровані на номінальних осіб, підконтрольних «обранцю».

Фігуранту повідомлено про підозру за статтею незаконного збагачення (ст. 368-5 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Також до Національного агентства з питань запобігання корупції скеровано лист щодо проведення моніторингу способу життя фігуранта та його сім’ї.

Нагадаємо, ексзаступник міністра юстиції отримав підозру за розтрату 10 млн грн.

Теги: Рівненщина депутат ДБР суд

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