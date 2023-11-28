Депутат у жолуді: соцмережі висміяли керівника лісової галузі Рівненщини

Українців розвеселила цікава знахідка ДБР

Користувачі соцмереж звернули увагу на картину депутата Рівненської обласної ради, який є також заступником голови Поліського лісового офісу. Нещодавно ДБР викрило його незадекларовані статки на мільйони доларів. За даними ЗМІ, йдеться про Віталія Суховича. Суд відправив його під варту.

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У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки, зокрема у помешканні та робочому місці депутата та членів його сім’ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад $4 млн у різній валюті.

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Працівники ДБР виявили в депутата Рівненської облради незадекларовані статки на мільйони доларів фото: ДБР

Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі, коштовності та дорогі годинники. Виявлено золоті монети, злитки золота, два пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами. Користувачі соцмереж помітили цікаву картину, на якій обличчя депутата зображено у жолуді.

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Раніше повідомлялося, що ДБР викрило депутата Рівненської облради, який «забув» задекларувати мільйонні статки. Фігурант до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Потім зайняв одну з керівних посад у створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП «Ліси України».