ДБР викрило депутата Рівненської облради, який «забув» задекларувати мільйонні статки

Депутату Рівненської облради загрожує позбавлення волі на строк до 10 років

Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігуранта понад 4 млн доларів готівкою

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) виявили в депутата Рівненської обласної ради і заступника голови Поліського лісового офісу ДСГП «Ліси України» незадекларовані статки на мільйони доларів. Про це йдеться на сайті відомства.

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Фігурант до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Потім зайняв одну з керівних посад у створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП «Ліси України».

«Працюючи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування, він встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів», – зазначають ДБР.

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У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки, зокрема, в помешканні та на робочому місці депутата та членів його сім’ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 млн доларів у різній валюті.

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Працівники ДБР виявили в депутата Рівненської облради незадекларовані статки на мільйони доларів фото: ДБР

Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі Audi Q8, Mercedes-Benz GLE 350E, BMW X5, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek Philippe. Крім того, виявлено золоті монети, злитки золота, два пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

Зазначається, що депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких будував котеджі. Ділянки зареєстровані на номінальних осіб, підконтрольних фігуранту.

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Депутату повідомлено про підозру за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, що ДБР повідомило про підозру керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовець, якого підозрюють у побитті підлеглого, ще й «забув» задекларувати статки на 46 млн грн.

Раніше ДБР повідомило про підозру посадовцю Головного управління ДСНС України в Києві, який кілька років не декларував майно дружини на майже 13 млн грн.

До слова, 10 жовтня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9534, який передбачає повернення та відкриття електронних декларацій.