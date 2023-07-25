Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Україну сунуть грозові дощі: прогноз погоди на 25 липня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Україну сунуть грозові дощі: прогноз погоди на 25 липня
Температура вдень становитиме 27-32°
фото: Pixabay

На Закарпатті та Прикарпатті подекуди випадуть значні дощі

У вівторок 25 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. У більшості регіонів очікуються дощі та грози. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозами синоптиків, у західних, вдень і в північних, більшості центральних та Одеській областях підуть короткочасні дощі з грозами. Удень на Закарпатті та Прикарпатті подекуди випадуть значні дощі. На решті території – без опадів.

Вітер подме південний, південно-західний, 7-12 м/с. Удень у західних, місцями в північних, центральних та південних областях пориви сягнуть 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 16-21°, вдень прогріється до 27-32°, на півдні Одещини до 35°. На крайньому заході країни стовпчики термометра триматимуться на рівні 24-29°. У Карпатах вночі буде 12-17°, вдень сягне 20-25°.

Прогноз погоди на 25 липня
Прогноз погоди на 25 липня
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також фіксуватиметься мінлива хмарність. Уночі опадів не буде, а вдень піде короткочасний дощ із грозою.

Вітер подме південний, 7-12 м/с. Удень місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 16-21°, вдень – 27-32°. У Києві вночі очікується 18-20°, а вдень – 28-30°.

Вдень 25 липня на Київщині виднітимуться грози. У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Теги: прогноз погоди дощ гроза

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Температура вдень становитиме приблизно 21-26°
Спекотно і майже без опадів: прогноз погоди на 12 липня
12 липня, 05:15
Температура вдень становитиме 23-30°
Бездощовий і спекотний день майже в усіх областях: прогноз погоди на 15 липня
15 липня, 04:56
За даними спостережень, 22 липня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів для цього дня – 29,9 мм
У столиці зафіксовано новий рекорд добової кількості опадів
Вчора, 15:02

Суспільство

На Україну сунуть грозові дощі: прогноз погоди на 25 липня
На Україну сунуть грозові дощі: прогноз погоди на 25 липня
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Пенсіонерка з Тернопільщини, син якої на фронті, спекла тисячу хлібин для військових (відео)
Пенсіонерка з Тернопільщини, син якої на фронті, спекла тисячу хлібин для військових (відео)
Ексклюзив «Главкома». Співробітник посольства України в Індії отримає підозру за співпрацю з Росією
Ексклюзив «Главкома». Співробітник посольства України в Індії отримає підозру за співпрацю з Росією
Протягом тижня енергетики ДТЕК відновили електропостачання у 80 тис. домівок
Протягом тижня енергетики ДТЕК відновили електропостачання у 80 тис. домівок
Deutsche Welle звільнила вагітну українську журналістку під час декретної відпустки
Deutsche Welle звільнила вагітну українську журналістку під час декретної відпустки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
104K
Митрополит Московської церкви Агафангел після ракетного удару по Одесі прозрів
57K
Контрнаступ та переговори. До чого нам готуватися
39K
Французький воротар забив автогол століття у матчі Ліги конференцій (відео)
27K
Власники одного з найбільших банків України намагалися вивести мільярдні активи за кордон
25K
«Бавовна» у Москві. Христо Грозєв пояснив, куди мали влучити дрони

Новини

Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Сьогодні, 06:42
Затримання скандального воєнкома та підозра нардепу. Головне за 24 липня
Вчора, 21:00
Окупанти примусово виселяють мешканців окупованих територій з їхніх квартир – Генштаб
Вчора, 19:21
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
Вчора, 10:42
Вибухи на Одещині та «бавовна» у Москві: головне за ніч
Вчора, 07:17
ЗСУ відбили 35 атак і розгромили командний пункт окупантів – Генштаб
Вчора, 06:30

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту