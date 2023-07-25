На Україну сунуть грозові дощі: прогноз погоди на 25 липня

На Закарпатті та Прикарпатті подекуди випадуть значні дощі

У вівторок 25 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. У більшості регіонів очікуються дощі та грози. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозами синоптиків, у західних, вдень і в північних, більшості центральних та Одеській областях підуть короткочасні дощі з грозами. Удень на Закарпатті та Прикарпатті подекуди випадуть значні дощі. На решті території – без опадів.

Вітер подме південний, південно-західний, 7-12 м/с. Удень у західних, місцями в північних, центральних та південних областях пориви сягнуть 15-20 м/с.

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Температура вночі становитиме 16-21°, вдень прогріється до 27-32°, на півдні Одещини до 35°. На крайньому заході країни стовпчики термометра триматимуться на рівні 24-29°. У Карпатах вночі буде 12-17°, вдень сягне 20-25°.

Прогноз погоди на 25 липня інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також фіксуватиметься мінлива хмарність. Уночі опадів не буде, а вдень піде короткочасний дощ із грозою.

Вітер подме південний, 7-12 м/с. Удень місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 16-21°, вдень – 27-32°. У Києві вночі очікується 18-20°, а вдень – 28-30°.

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Вдень 25 липня на Київщині виднітимуться грози. У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпечності (жовтий).