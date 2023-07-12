Спекотно і майже без опадів: прогноз погоди на 12 липня

Дощитиме сьогодні лише на заході

У середу 12 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Уночі у Приазов'ї та Криму, а вдень у більшості західних областей місцями очікуються короткочасні дощі і грози. На решті території – без опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Вітер переважатиме північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 10-15°, на узбережжі морів – до 19°. Удень прогріється до 21-26°, на крайньому заході та південному заході країни сягне 25-30°.

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Прогноз погоди на 12 липня інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів.

Вітер подме північно-західний, 5-10 м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 10-15°, вдень – 21-26°. У столиці вночі очікується 12-14°, вдень сягне 23-25°.