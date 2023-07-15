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Бездощовий і спекотний день майже в усіх областях: прогноз погоди на 15 липня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Бездощовий і спекотний день майже в усіх областях: прогноз погоди на 15 липня
Температура вдень становитиме 23-30°
фото: glavcom.ua

Дощитиме сьогодні лише в трьох регіонах

У суботу 15 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Дощитиме лише на сході країни. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозами синоптиків, у східних областях підуть короткочасні дощі, місцями очікуються грози. На решті території – без опадів.

Вітер подме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 12-17°. Удень прогріється 23-28°, а на Закарпатті та півдні країни сягне до 30°.

Прогноз погоди на 15 липня
Прогноз погоди на 15 липня
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер пануватиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 12-17°, вдень – 23-28°. У столиці вночі очікується 14-16°, а вдень прогріється до 25-27°.

Теги: прогноз погоди спека дощ

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