Бездощовий і спекотний день майже в усіх областях: прогноз погоди на 15 липня

Дощитиме сьогодні лише в трьох регіонах

У суботу 15 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Дощитиме лише на сході країни. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозами синоптиків, у східних областях підуть короткочасні дощі, місцями очікуються грози. На решті території – без опадів.

Вітер подме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура вночі становитиме 12-17°. Удень прогріється 23-28°, а на Закарпатті та півдні країни сягне до 30°.

Прогноз погоди на 15 липня інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер пануватиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура на Київщині вночі становитиме 12-17°, вдень – 23-28°. У столиці вночі очікується 14-16°, а вдень прогріється до 25-27°.