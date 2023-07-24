У столиці зафіксовано новий рекорд добової кількості опадів
Новий показник опадів перевищив попередній рекорд, встановлений у 2007 році.
У Києві зафіксовано новий рекорд за кількістю дощів. Він перевищив попередній показник, встановлений у 2007 році. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Так, за даними спостережень, 22 липня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів для цього дня – 29,9 мм, що на 1,5 мм перевищило попередній рекордний показник 2007 року.
Нагадаємо, у Києві на проспекті Науки 55 стався провал на проїжджій частині біля мереж «Київводоканалу», утім рух транспорту не перекриватимуть.
До слова, автовласникам знову доведеться платити за паркування в Києві. Оплата повертається з 24 липня, але тільки на муніципальних парковках.
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