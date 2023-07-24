Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столиці зафіксовано новий рекорд добової кількості опадів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У столиці зафіксовано новий рекорд добової кількості опадів
За даними спостережень, 22 липня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів для цього дня – 29,9 мм
фото: Вечірній Київ

Новий показник опадів перевищив попередній рекорд, встановлений у 2007 році.

У Києві зафіксовано новий рекорд за кількістю дощів. Він перевищив попередній показник, встановлений у 2007 році. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Так, за даними спостережень, 22 липня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів для цього дня – 29,9 мм, що на 1,5 мм перевищило попередній рекордний показник 2007 року.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Науки 55 стався провал на проїжджій частині біля мереж «Київводоканалу», утім рух транспорту не перекриватимуть.

До слова, автовласникам знову доведеться платити за паркування в Києві. Оплата повертається з 24 липня, але тільки на муніципальних парковках.

Теги: дощ погода Київ рекорд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

20 липня опади минуть лише схід країни
Дощі та грози у багатьох областях: прогноз погоди на 20 липня
20 липня, 05:34
Для оновлення монумента гроші з держбюджету не братимуть
Декомунізація «Батьківщини-матері»: як роблять новий тризуб (фото)
19 липня, 13:32
Реконструкція Поштової площи
Реконструкція Поштової площі в столиці. Ексдиректор комунального підприємства отримав підозру
17 липня, 12:57
У західних, Вінницькій і Житомирській областях підуть дощі з грозами
Дощі, град і шквали накриють західні області: прогноз погоди на 13 липня
13 липня, 05:08
Україна отримає новий пакет військової допомоги від Британії
Атака дронів і новий пакет військової допомоги від Британії: головне за ніч
12 липня, 07:17
На Київщині працює ППО
На підступах до Києва працює ППО
12 липня, 02:18
Україна не виключає можливого повторного наступу росіян на Київ
Росія може повторно спробувати захопити Київ – Міноборони
8 липня, 15:03
Рятувальники зрізали грати, щоб вивести людей з підтопленого підвалу
Негода у Києві: люди опинилися в пастці у підтоплених підвалах (фото)
8 липня, 07:28
Майк Пенс спілкується з мешканцями Київщини, 29 червня 2023 року
Кандидат у президенти США несподівано відвідав Київ
29 червня, 19:07

Новини

У столиці зафіксовано новий рекорд добової кількості опадів
У столиці зафіксовано новий рекорд добової кількості опадів
У Голосіївському районі столиці утворився провал на проїжджій частині
У Голосіївському районі столиці утворився провал на проїжджій частині
Плата за паркування у Києві повертається: названо дату
Плата за паркування у Києві повертається: названо дату
На Київщині власниця притулку для собак знущалася над тваринами (фото)
На Київщині власниця притулку для собак знущалася над тваринами (фото)
На Київщині дівчина вистрибнула з вікна (фото)
На Київщині дівчина вистрибнула з вікна (фото)
До Києва приїхав глава МЗС Гватемали (фото)
До Києва приїхав глава МЗС Гватемали (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Прикордонниця Плантовська та її генерал, звинувачений у корупції, вийшли сухими з води
41K
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
24K
Митрополит Московської церкви Агафангел після ракетного удару по Одесі прозрів
20K
«Бавовна» у Москві. Христо Грозєв пояснив, куди мали влучити дрони
18K
Нікопольці посадили картоплю на дні висохлого Каховського водосховища
16K
А як же карантин? Путін у Кронштадті активно фотографувався із натовпом

Новини

Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
Сьогодні, 10:42
Вибухи на Одещині та «бавовна» у Москві: головне за ніч
Сьогодні, 07:17
ЗСУ відбили 35 атак і розгромили командний пункт окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Місцями короткочасні дощі з грозами: прогноз погоди на 24 липня
Сьогодні, 06:01
Резніков сказав, коли розпочнеться тренування українських пілотів на F-16
Сьогодні, 05:19
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:23

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту