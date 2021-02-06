На вихідних Землю накриє потужна магнітна буря

Фахівці радять берегти голови

Магнітна буря накриє Землю в це неділю, 7 лютого. Сильні магнітні зміни в геомагнітному полі можуть порушити роботу систем зв’язку і викликати серйозне погіршення самопочуття у людей, особливо у тих, хто схильний до метеозалежності.

Як показують карти Лабораторії Рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, магнітна буря середньої інтенсивності накриє Землю в неділю, 7 лютого, близько 6:00 ранку. До обіду ситуація трохи заспокоїться і напруга почне спадати. Ситуацію буде ускладнювати різкий перепад погоди та атмосферного тиску.

Наступна буря очікується 21 березня і, за прогнозами фахівців, вона буде дуже сильною. Її вплив відчують люди, які не схильні до метеозалежності. Погіршення самопочуття почнеться ввечері, 20 лютого, а вплив геомагнітних хвиль триватиме до вечора 22 лютого.

У ці періоди можливий головний біль, депресивний стан, порушення концентрації уваги, дратівливість, перепади тиску, зниження працездатності, порушення сну, відчуття емоційної втоми.

Медики рекомендують у такі дні, а також напередодні, добре висипатися, знизити фізичну та емоційну активність, відмовитися від надмірного вживання кави, солодощів, жирної та гострої їжі та алкоголю.

Щоб нормалізувати стан, потрібно пити більше рідини, трав’яні чаї, гуляти на свіжому повітрі, уникати конфліктів. Добре допомагають водні процедури – ароматична ванна, контрастний душ, плавання в басейні.

Особливу обережність варто дотримуватися літнім людям та людям з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи. Їм рекомендується більше відпочивати, не перенапружуватися, не нервувати та тримати під руками необхідні ліки.

Нагадаємо, астрофізики змінили прогноз магнітних бур та назвали найнебезпечніші дати у лютому. В ці дні метеозалежним людям варто особливу увагу приділити здоров’ю. Магнітні бурі можуть тривати від декількох годин до кількох діб.

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