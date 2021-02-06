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    Суспільство

    6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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    6 лютого відзначають Міжнародний день бармена - 6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
    6 лютого відзначають Міжнародний день бармена

    Літнім людям 6 лютого не слід сьогодні шити і в'язати

    Сьогодні, 6 лютого, у світі відзначають Міжнародний день бармена, а віряни вшановують пам'ять блаженної Ксенії.

    Яке сьогодні релігійне свято

    Православна церква 6 лютого вшановує пам'ять святої блаженної Ксенії Міласської (в миру Євсевії) – черниці з цікавою і загадковою долею, несамовито вірною християнській вірі, яка володіла даром розради всіх стражденних. Ще день називають «Аксіньі (Ксенії) – полузимниці».

    Люди перевіряли, чи вистачить запасів до нового врожаю. Вважалося, хто першим сідав вечеряти в цей день – той незабаром помре. Тому 6 лютого намагалися не вечеряти, або за стіл першими сідали люди похилого віку.

    Народні прикмети й традиції

    • Сонячний день – хороша весна.
    • Безвітряна погода на Оксани – друга половина липня буде теплою і сухою, без вітрів і дощів.
    • Завірюха кружляє – прикмета того, що буде дефіцит корму для худоби.
    • Хмари на світлому небі видно – буде хороша погода.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не рекомендується у цей день перестилати ліжко.
    • Літнім людям не слід сьогодні шити і в'язати.
    • В цілому в цю суботу не можна об'їдатися.

    Хто святкує день ангела

    У суботу, 6 лютого, іменини відзначають Ксенія, Оксана, Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Агапій, Денис, Вавило, Вавил.

    Теги: церква свята православна церква традиції
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