6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Літнім людям 6 лютого не слід сьогодні шити і в'язати

Сьогодні, 6 лютого, у світі відзначають Міжнародний день бармена, а віряни вшановують пам'ять блаженної Ксенії.

Яке сьогодні релігійне свято

Православна церква 6 лютого вшановує пам'ять святої блаженної Ксенії Міласської (в миру Євсевії) – черниці з цікавою і загадковою долею, несамовито вірною християнській вірі, яка володіла даром розради всіх стражденних. Ще день називають «Аксіньі (Ксенії) – полузимниці».

Люди перевіряли, чи вистачить запасів до нового врожаю. Вважалося, хто першим сідав вечеряти в цей день – той незабаром помре. Тому 6 лютого намагалися не вечеряти, або за стіл першими сідали люди похилого віку.

Народні прикмети й традиції

Сонячний день – хороша весна.

Безвітряна погода на Оксани – друга половина липня буде теплою і сухою, без вітрів і дощів.

Завірюха кружляє – прикмета того, що буде дефіцит корму для худоби.

Хмари на світлому небі видно – буде хороша погода.

Що не можна робити сьогодні

Не рекомендується у цей день перестилати ліжко.

Літнім людям не слід сьогодні шити і в'язати.

В цілому в цю суботу не можна об'їдатися.

Хто святкує день ангела

У суботу, 6 лютого, іменини відзначають Ксенія, Оксана, Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Агапій, Денис, Вавило, Вавил.