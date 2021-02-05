Психіатрична допомога у 2021 році зміниться: що треба знати пацієнтам

Кожен пацієнт може отримати психіатричну допомогу як у стаціонарі, так і амбулаторно безоплатно

Тепер психіатричну допомогу можна отримати у найближчій багатопрофільній лікарні

У 2021 році Національна служба здоров’я України (НСЗУ) укладе договори з усіма закладами, які відповідатимуть вимогам, і оплачуватиме надані послуги згідно з підписаним договором.

Про це повідомляє Національна служба здоров’я України.

Зазначається, що за пакетом психіатричної допомоги укладено договори зі 198 медзакладами. Наразі 114 багатопрофільних лікарень по всій країні надають психіатричну допомогу за договором з НСЗУ. Ще 64 – це монопрофільні психіатричні заклади, 20 – наркологічні.

У Нацслужбі здоров’я додали, що пацієнти не будуть соромитися їхати у спеціалізовану лікарню. Тепер психіатричну допомогу вони зможуть отримати у найближчій багатопрофільній лікарні.

За програмою медичних гарантій кожен пацієнт може отримати психіатричну допомогу як у стаціонарі, так і амбулаторно безоплатно. Для цього слід звернутися до закладу, що має договір з Нацслужбою на психіатричну допомогу.

Безкоштовний пакет передбачає діагностику, лікування, а також ліки з Нацпереліку. Також заклад має забезпечити пацієнта ліками, які закуповуються централізовано бюджетним коштом.

У разі наявності направлення, пацієнт самостійно обирає заклад, який має договір з НСЗУ на психіатричну або амбулаторну допомогу і лікаря-психіатра у штаті. Запам’ятайте: місце реєстрації чи проживання при виборі лікарні не має значення.

Якщо направлення немає, то в такому випадку пацієнт самостійно обирає медичний заклад, який надає психіатричну допомогу, та лікаря. Така послуга для нього буде так само безоплатною. Лікарні за неї заплатить НСЗУ.

У Нацслужбі зазначили, що безкоштовно лікуватимуть пацієнтів, яких привезли швидкою допомогою, а також тих, які звернулися самостійно у важкому стані. При цьому не враховується наявність направлення, або декларації із сімейним лікарем.

«З липня цього року буде впроваджено новий пакет – «Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами». Така послуга допоможе наблизити психіатричну допомогу до пацієнта, адже він зможе отримати її вдома. Після завершення гострого перебігу хвороби пацієнти можуть продовжувати лікування амбулаторно. За потреби мобільна мультидисциплінарна команда виїжджатиме до пацієнта і надаватиме йому допомогу за місцем перебування», – повідомили у НСЗУ.