На Вінничині парафіяни Московської церкви зруйнували 300-літній козацький храм



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Покровський храм в с. Лозова був збудований у 1700-1702 роках

Покровська «козацька» дерев'яна церква в селі Лозова Шаргородського району мала статус пам’ятки національного значення

Парафіяни УПЦ МП розібрали Покровську «козацьку» дерев'яну церкву в селі Лозова Шаргородського району Вінницької області, яку було побудовано у 1700-1702 роках. Про це повідомляє видання «Релігія в Україні».

Зазначається, що козацький храм мав статус пам’ятки національного значення.

«Тепер на місці пам'ятки національного значення - дерев'яної церкви часів Семена Палія та Івана Мазепи стоїть новобудова, збудована вірними Московського патріархату», - йдеться у повідомленні.

«Красуня та берегиня духу свободи України проіснувала 314 років такою, як на 1 фото. Потім - руйнація, будівельні ліси і нова «репліка» - останні 4 фото», – пише у Фейсбуці Наталія Пудайло зі спільноти «Подільські мандри».

«Кожну лекцію, кожен виступ про національну архітектуру 18 ст. я починав згадуючи цю невеличку, але особливу церковцю. Тепер - пустка! Хто ми тепер без неї?», – коментує руйнування церкви ексголова Ради у справах релігій при Кабінеті міністрів України Арсен Зінченко.

Покровський храм в с. Лозова займає громада Шаргородського благочиння Могилів-Подільської єпархії УПЦ (МП), яка і замінила церкву на нову.

У проєкті «Українські Архітектурні Пам'ятки. Спадщина» розповіли, що вони прибули «до Лозової в той час, коли стара Покровська церква перестала існувати». «Вона була розібрана, тому що… цитата - да она вся гнилая, вот и разобрали - теперь соберем новую, из нових брёвен и будет как новая…», - розповіли дослідники те, що почули від чоловіки з бензопилою, який розпилював колоди старого зрубу.

«Так, деякі з них виглядали дуже погано, але, більшість (заминивши трухляві) ще можно було би використовувати, і це була би автентична, стара церква, з заміною пошкодженного… Як там було далі - ми не знаємо, стверджувати, що старі колоди були використані в відновлені церкві, не можемо, бо бачили, як їх знищують. Коли розбирають старі зруби з метою їх перезібрати - їх маркують, роблять карту понівеченого - ми цього теж не побачили...Також не відома доля старого іконостасу, живий, чи вже «…как новый…», – написали 11 лютого 2020 р. на сторінці проєкту «Українські Архітектурні Пам'ятки. Спадщина».