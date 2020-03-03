На Полтавщині ще одна парафія приєдналася до УПЦ
Громада села Корещина приєдналася до Помісної української церкви
Місцева громада ще з січня намагалася скористатися своїм законним правом увійти до УПЦ, проте зіткнулася з протидією переходу з боку Московської церкви
Парафія села Корещина Глобинського району Полтавської області офіційно приєдналася до Української православної церкви.
Про це 3 березня повідомляє пресслужба УПЦ.
Зазначається, що місцева громада ще з січня намагалася скористатися своїм законним правом увійти до УПЦ, проте зіткнулася з протидією переходу з боку Російської православної церкви в Україні.
«Були написані листи про захоплення храму. Це звичайна практика, але парадокс в тому, що виходить, наче сама громада захопила свій храм», – розповідає архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір.
Втім, перехід відбувся цілком на законних підставах, про що є всі необхідні юридичні підтвердження. А вже 9 лютого архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір звершив першу Божественну літургію у Покровській церкві в співслужінні з місцевим духовенством, додали в УПЦ.
«Вітаємо братів і сестер, які приєдналися до нашої Церкви. Її двері завжди відкриті для всіх!», - резюмується у повідомленні.
Нагадаємо, у лютому в Україні відновився перехід парафій з Московської до Української церкви.
Також зазначимо, що згідно із нещодавними соціологічними дослідженнями, парафіянами Помісної церкви називають себе 38,6% українців, парафіянами Московської церкви - 20,7%.
Слід також нагадати, що абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією Української православної церкви (Православної церкви України).