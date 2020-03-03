Олену Богдан офіційно призначили очільницею Держетнополітики



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Зазначимо, що в конкурсі на цю посаду Олена Богдан посіла третє місце Фото: facebook.com/olena.v.bogdan

Випробувальний термін для нової очільниці Держетнополітики становитиме три місяці

Кабінет міністрів призначив головою Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті Олену Богдан. Відповідний указ був опублікований 3 березня на Урядовому порталі.

Документ підписали 26 лютого.

«Призначити Богдан Олену Володимирівну головою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті з дати початку фактичного виконання нею посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства», – йдеться у розпорядженні.

Зазначимо, що в конкурсі на цю посаду Богдан посіла третє місце. Випробувальний термін для нової очільниці Держетнополітики становитиме три місяці.

Нагадаємо, що конкурс на посаду голови Держслужби з етнополітики проводили двічі. У другому конкурсі здобув перемогу ексголова департаменту у справах релігій і національностей при Міністерстві культури Андрій Юраш. Проте уряд проголосував за призначення Олени Богдан головою Держетнополітики

Олена Богдан – соціологиня, доцентка кафедри соціології в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», працює як дослідниця у сфері релігієзнавства. Викладає в НаУКМА та Київському політехнічному інституті.

Раніше повідомлялося, що Кабмін під час засідання сьогодні, 3 березня, ухвалив рішення створити Офіс фінансового контролю, посилити відстеження перевантажених фур на автошляхах і запровадити систему електронних лікарняних.