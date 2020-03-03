Олену Богдан офіційно призначили очільницею Держетнополітики
Випробувальний термін для нової очільниці Держетнополітики становитиме три місяці
Кабінет міністрів призначив головою Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті Олену Богдан. Відповідний указ був опублікований 3 березня на Урядовому порталі.
Документ підписали 26 лютого.
«Призначити Богдан Олену Володимирівну головою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті з дати початку фактичного виконання нею посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства», – йдеться у розпорядженні.
Зазначимо, що в конкурсі на цю посаду Богдан посіла третє місце. Випробувальний термін для нової очільниці Держетнополітики становитиме три місяці.
Нагадаємо, що конкурс на посаду голови Держслужби з етнополітики проводили двічі. У другому конкурсі здобув перемогу ексголова департаменту у справах релігій і національностей при Міністерстві культури Андрій Юраш. Проте уряд проголосував за призначення Олени Богдан головою Держетнополітики
Раніше повідомлялося, що Кабмін під час засідання сьогодні, 3 березня, ухвалив рішення створити Офіс фінансового контролю, посилити відстеження перевантажених фур на автошляхах і запровадити систему електронних лікарняних.