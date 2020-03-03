Дві третини українців позитивно ставлять до єдиної Православної церкви України – опитування



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Серед трьох найбільших українських церков прихильників Української православної церкви найбільше, а у Московської церкви в Україні - найменше - КМІС

До Української православної церкви позитивно ставляться 60,6% українців, до Української Греко-католицької церкви - 35,2%, а до Московської церкви в Україні - 25,7%

Понад 60% українців позитивно ставляться до Православної церкви України. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Зазначається, що серед трьох найбільших українських церков прихильників Української православної церкви найбільше, а у Московської церкви в Україні - найменше.

За даним опитування, до ПЦУ позитивно ставляться 60,6% українців, негативно - 5,4% (баланс позитивного-негативного ставлення становить +55,2%).

Далі за цим показником іде Українська Греко-католицька церква, до якої позитивно ставляться 35,2% населення, негативно - 6,5% (баланс +28,7%).

Лише у випадку Української православної церкви Московського патріархату простежується від’ємний баланс -2,2%. До цієї церкви 25,7% опитаних ставляться позитивно, 28% - негативно.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 15 по 27 лютого методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) по в всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. У ході опитування проведено 1223 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 2,9%.

Як повідомлялося, опитування, що проводилося у листопаді минулого року показало, що в Україні відчутно зменшилася кількість прихильників Московського патріархату.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, у травні 2019 року майже 50% українців заявили про свою приналежність до Православної церкви України (ПЦУ).

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у березні 2019 року три чверті українців (77%) вважали себе православними. Серед всіх опитаних 29,5% заявили, що Православна церква України найкраще описує їхні уподобання, 11% відносять себе до Української православної церкви Московського патріархату. Ще 28% вважали себе просто православними.