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    На Волині суд оштрафував чоловіка, який голим прийшов до церкви

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    На Волині суд оштрафував чоловіка, який голим прийшов до церкви - На Волині суд оштрафував чоловіка, який голим прийшов до церкви
    На Волині суд оштрафував чоловіка, який голим прийшов до церкви
    Фото з відкритих джерел

    У рішенні суду вказано, що чоловік перебував у церкві без одягу, «чим порушував громадський порядок і спокій громадян»

    У місті Ковель Волинської області винесли вирок чоловіку, який розгулював повністю голим на території місцевого храму РПЦ в Україні (Української православної церкви Московського патріархату). За дрібне хуліганство він повинен заплатити штраф у 51 гривню. Відповідне рішення ухвалив Ковельський міськрайонний суд Волинської області.

    Особа місцевого жителя не розголошується. У постанові суду тільки вказано, що обвинувачений офіційно ніде не працює.

    Відомо, що свою витівку він здійснив ще 3 травня поточного року. Близько 12:00 чоловік прийшов до церкви «Воскресіння Словущого» на вулиці Тараса Боровця, 5, неодягненим. Його вчинок було визначено як порушення статті 173 КУпАП України.

    У рішенні суду вказано, що чоловік перебував у церкві без одягу, «чим порушував громадський порядок і спокій громадян».

    Під час судових засідань обвинувачуваний підтвердив вказані обставини й був визнаний винним.

    Доказами також слугували свідчення очевидців і ролик, записаний нагрудною відеокамерою патрульного, який разом із колегами прибув на місце інциденту після виклику.

    Водночас пресслужба суду не уточнила, як чоловік пояснив свій вчинок і чи коментував мотив узагалі.

    Згідно з рішенням судді, «прихожанин», якого визнали винним, повинен заплатити 51 гривню штрафу і 454 грн судового збору. Такий вирок він може оскаржити, подавши апеляцію.

    Теги: суд чоловік вирок
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    На Волині суд оштрафував чоловіка, який голим прийшов до церкви