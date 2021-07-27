На Волині суд оштрафував чоловіка, який голим прийшов до церкви

У рішенні суду вказано, що чоловік перебував у церкві без одягу, «чим порушував громадський порядок і спокій громадян»

У місті Ковель Волинської області винесли вирок чоловіку, який розгулював повністю голим на території місцевого храму РПЦ в Україні (Української православної церкви Московського патріархату). За дрібне хуліганство він повинен заплатити штраф у 51 гривню. Відповідне рішення ухвалив Ковельський міськрайонний суд Волинської області.

Особа місцевого жителя не розголошується. У постанові суду тільки вказано, що обвинувачений офіційно ніде не працює.

Відомо, що свою витівку він здійснив ще 3 травня поточного року. Близько 12:00 чоловік прийшов до церкви «Воскресіння Словущого» на вулиці Тараса Боровця, 5, неодягненим. Його вчинок було визначено як порушення статті 173 КУпАП України.

У рішенні суду вказано, що чоловік перебував у церкві без одягу, «чим порушував громадський порядок і спокій громадян».

Під час судових засідань обвинувачуваний підтвердив вказані обставини й був визнаний винним.

Доказами також слугували свідчення очевидців і ролик, записаний нагрудною відеокамерою патрульного, який разом із колегами прибув на місце інциденту після виклику.

Водночас пресслужба суду не уточнила, як чоловік пояснив свій вчинок і чи коментував мотив узагалі.

Згідно з рішенням судді, «прихожанин», якого визнали винним, повинен заплатити 51 гривню штрафу і 454 грн судового збору. Такий вирок він може оскаржити, подавши апеляцію.