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    На Закарпатті придбали броньовані мікроавтобуси для евакуації людей

    Броньовані &laquo;бусики&raquo; мають зберегти життя людей - На Закарпатті придбали броньовані мікроавтобуси для евакуації людей
    Броньовані «бусики» мають зберегти життя людей

    На придбання мікроавтобусів бізнес Закарпаття виділив близько 12 млн гривень

    12 броньованих мікроавтобусів було придбано спільними зусиллями Закарпатської обласної військової адміністрації та бізнес-спільноти області. Їх планується використовувати для виконання особливо важливих завдань, насамперед — евакуації людей з місць, де ведуться активні бойові дії.

    Як повідомляє у Facebook голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, машини вже прямують до лінії зіткнення з агресором. Броньовані «бусики», на його думку, мають зберегти життя людей.

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    На Закарпатті придбали броньовані мікроавтобуси для евакуації людей
    На Закарпатті придбали броньовані мікроавтобуси для евакуації людей

    «Мова про евакуацію наших громадян в умовах ведення активних бойових дій та інші важливі місії. Враховуючи, що колони постійно обстрілюють, існує реальна загроза життю наших громадян, тож Закарпаття не стоїть осторонь. Ми допомагаємо захистити людей, використовуючи всі можливості», — розповів Микита.

    На придбання мікроавтобусів бізнес Закарпаття виділив близько 12 млн гривень.

    «Щиро дякуємо усім, хто долучився. Вкотре завдяки допомозі підприємців ми підвищуємо рівень обороноздатності наших військових», — зазначив Микита.

    Теги: росія окупанти Закарпаття війна Україна окупація #stoprussia
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    На Закарпатті придбали броньовані мікроавтобуси для евакуації людей