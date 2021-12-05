На Закарпатті прикордонницю покарали за смерть службової собаки

Прикордонницю звинувачують у тому, що у спекотний день вона залишила вівчарку без води, внаслідок чого тварина загинула

На інспекторку кінологічної групи прикордонного відділу «Вилок» склали адмінпротокол за смерть службової вівчарки від теплового удару. Про це повідомляє видання Zaxid.net посилаючись на постанову Виноградівського райсуду.

У червні 2021 року о 18:00 на території містечка утримання службових собак у селі Вилок Берегівського району прикордонники виявили загибель службової собаки Луни.

Прикордонницю звинуватили у тому, що вона залишила тварину без догляду, не створивши належних умов для неї у спекотну частину доби, внаслідок чого вівчарка загинула. Відповідно до ветеринарного висновку, причиною загибелі службової собаки Луни став тепловий удар.

Своїми діями інспекторка порушила вимоги Статуту внутрішньої служби ЗСУ та Інструкції з організації кінологічної служби Держприкордонслужби. Зокрема, Людмила О. повинна була забезпечити утримання службових собак влітку у відповідних приміщеннях та періодично напувати тварину прохолодною водою.

Виноградівський райсуд вирішив, що такий проступок може тягнути на кримінальну відповідальність, відтак відправив справу на додаткове розслідування у військову прокуратуру.

Суддя Виноградівського районного суду Володимир Леньо зазначив, що справу стосовно обвинувачення прикордонниці за ч. 1 ст. 172-15 КУпАП (недбале ставлення до військової служби) потрібно закрити, а матеріали направити до спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону для вирішення питання про проведення досудового розслідування.

До слова, на Київській митниці службовий собака серед інших коробок та пакунків спрацював на міжнародне експресвідправлення, що надійшло зі Сполучених Штатів Америки.