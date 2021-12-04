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    У Польщі затримали двох українців: допомагали мігрантам незаконно перетнути кордон

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    За пособництво мігрантам польські правоохоронці затримали чотири особи - У Польщі затримали двох українців: допомагали мігрантам незаконно перетнути кордон
    За пособництво мігрантам польські правоохоронці затримали чотири особи
    Фото з відкритих джерел

    За пособництво мігрантам польські правоохоронці затримали чотири особи

    Польські прикордонники затримали двох українців за пособництво у перетині кордонну незаконним мігрантам на кордоні з Білоруссю. Про це повідомила Прикордонна служба Польщі у Twitter.

    Згідно з повідомленням, 3 грудня на кордоні Польщі та Білорусі зафіксовано 62 спроби незаконного перетину кордону.

    За пособництво мігрантам затримано чотири особи: двох громадян України, одного громадянина Афганістану і одного – Польщі.

    Нагадаємо, польський кордон було обстріляно з боку Білорусі.

    Також нещодавно Лукашенко заявив, що мігрантів на польський кордон возили громадяни Росії.

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    Теги: прикордонники Білорусь Польща кордон
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    У Польщі затримали двох українців: допомагали мігрантам незаконно перетнути кордон