У Польщі затримали двох українців: допомагали мігрантам незаконно перетнути кордон
За пособництво мігрантам польські правоохоронці затримали чотири особи
Польські прикордонники затримали двох українців за пособництво у перетині кордонну незаконним мігрантам на кордоні з Білоруссю. Про це повідомила Прикордонна служба Польщі у Twitter.
Згідно з повідомленням, 3 грудня на кордоні Польщі та Білорусі зафіксовано 62 спроби незаконного перетину кордону.
За пособництво мігрантам затримано чотири особи: двох громадян України, одного громадянина Афганістану і одного – Польщі.
Нагадаємо, польський кордон було обстріляно з боку Білорусі.
Також нещодавно Лукашенко заявив, що мігрантів на польський кордон возили громадяни Росії.