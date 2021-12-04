У Польщі затримали двох українців: допомагали мігрантам незаконно перетнути кордон

За пособництво мігрантам польські правоохоронці затримали чотири особи

За пособництво мігрантам польські правоохоронці затримали чотири особи

Польські прикордонники затримали двох українців за пособництво у перетині кордонну незаконним мігрантам на кордоні з Білоруссю. Про це повідомила Прикордонна служба Польщі у Twitter.

Згідно з повідомленням, 3 грудня на кордоні Польщі та Білорусі зафіксовано 62 спроби незаконного перетину кордону.

За пособництво мігрантам затримано чотири особи: двох громадян України, одного громадянина Афганістану і одного – Польщі.

Нагадаємо, польський кордон було обстріляно з боку Білорусі.

Також нещодавно Лукашенко заявив, що мігрантів на польський кордон возили громадяни Росії.

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