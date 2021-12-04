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    Голова Закарпатської облради поскаржився на черги на українсько-угорському кордоні

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    Від 2 до 14 діб стоять вантажівки на україно-угорському кордоні - Голова Закарпатської облради поскаржився на черги на українсько-угорському кордоні
    Від 2 до 14 діб стоять вантажівки на україно-угорському кордоні
    фото: скріншот відео

    У черзі на українсько-угорському кордоні вантажівки стоять до 14 діб

    Голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко заявив, що у черзі на українсько-угорському кордоні вантажівки стоять до 14 діб. Про це Чубірко розповівна своїй сторінці у Facebook.

    «Від 2 до 14 діб змушені простоювати, і, фактично, жити, на кордоні водії вантажівок з України та ЄС, які перетинають українсько-угорський кордон. А подорожуючі легковиками – від 2 до 12 годин. Повертаючись із відрядження, мав змогу спостерігати цю насправді сумну картину. Як наслідок – маємо черги протяжністю від 5 до 10 кілометрів, корупційні схеми, конфлікти між далекобійниками і не тільки», – заявив Чубірко.

    Голова Закарпатської обласної ради звернувся до керівництва Держприкордонслужби та Держмитслужби Закарпаття й України з проханням вжити заходи для вирішення питання.

    «Готовий надати будь-яку організаційну допомогу, разом сідати і з’ясовувати причини цього ганебного явища на кордоні та шукати шляхи його вирішення», – зазначив Чубірко.

    Нагадаємо, раніше контрольний пункт Косино–Барабаш на кордоні з Угорщиною відновив роботу в четвер, 22 жовтня. Через КПВВ пропускають лише в 30-кілометрову прикордонну зону на територію Угорщини.

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    Теги: Закарпаття КПВВ вантажівки Угорщина кордон
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    Голова Закарпатської облради поскаржився на черги на українсько-угорському кордоні