На Київській митниці службовий пес виявив канабіс у старій футболці (фото)

Наркотики пересилались зі США мешканцю Волині

На Київській митниці службовий собака серед інших коробок та пакунків спрацював на міжнародне експресвідправлення, що надійшло зі Сполучених Штатів Америки. Отримати його мав мешканець Волині. Про це повідомляє пресслужба митниці.

Розпакувавши міжнародне відправлення, митники виявили вживану футболку, а під нею – пакунок з «травичкою». А щоб обманути митників, пакуночок був щільно обгорнутий фольгою. Та ніс собаки, що спеціалізується на пошуку наркотиків, цим не надуриш.

Проведене експертне дослідження встановило, що виявлена рослинна речовина зеленого кольору є канабісом, наркотичним засобом, що належить до особливо небезпечних наркотичних речовин, обіг яких заборонено.

За фактом пересилання наркотиків у міжнародному експресвідправленні Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за статтями 472 та 473 Митного кодексу України.

Канабіс вилучено.

Як повідомлялося, нещодавно в міжнародному аеропорту «Бориспіль» Київською митницею у співпраці з СБУ та прикордонниками зафіксовано порушення митних правил – переміщення 2,4 тис. таблеток з прекурсорами 37-річною українкою-кур’єркою, яка поверталася з відпочинку з Шарм-ель-Шейха.