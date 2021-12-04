У бельгійському зоопарку в бегемотів виявили коронавірус

Два бегемоти захворіли на коронавірус у Бельгії

У тварин почалася нежить, а згодом з'ясувалося, що вони захворіли на коронавірус

У двох бегемотів у зоопарку Антверпена в Бельгії було виявлено коронавірус. Про це повідомляє газета Het Nieuwsblad.

У тварин на прізвисько Імані та Гермієн почався нежить, після чого ветеринари взяли у них аналізи. Поки незрозуміло, чому бегемоти захворіли, зоопарк дотримувався суворих санітарних заходів, співробітники не були інфіковані.

«Наскільки мені відомо, це перший випадок із цим видом. У всьому світі цей вірус здебільшого зареєстрований у людиноподібних мавп та тварин із сімейства котячих», – заявив ветеринар, який брав у бегемотів зразки.

На даний час тварини почуваються добре, але перебувають в ізоляції. На додаток до масок та дезінфекції взуття співробітники одягають захисні окуляри, уникають контакту з іншими тваринами та щодня проходять тести. До негативного результату на коронавірус вольєр буде закрито для відвідувачів.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 13 206 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1 196, медпрацівників – 200.

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