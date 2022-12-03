На Закарпатті та Криму буде найтепліше : прогноз погоди на 3 грудня

У Приазов'ї та Криму окремі пориви очікуються сильні пориви вітру

В Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє meteoprog.

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Лише вночі та вранці на крайньому півдні країни, місцями у Криму та на Поліссі пройдуть невеликі опади у вигляді дощу, мряки та снігу. У північних і західних областях на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7 – 12 м/с, у Приазов'ї та Криму окремі пориви до 15 – 20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -7…-2 °С; на Закарпатті, місцями на Одещині та в Криму 0…+5 °С. Вдень суттєвого прогріву не передбачається і максимальні значення коливатимуться в межах -4…+1, на Закарпатті та в Криму +2…+7 °С.

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Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.