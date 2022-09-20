Карпати замітає снігом: рятувальники просять утриматись від мандрівок (відео)

За прогнозами синоптиків, така погода протримається до неділі

Видимість у горах обмежена, а снігу місцями вище коліна

У Карпатах продовжує вирувати негода. Туристів просять утриматися від походів у гори. Про це повідомив начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення управління ДСНС в Івано-Франківській області Василь Фіцак

«За прогнозами така погода до неділі. Тому варто утриматись від виходів у верхи, видимість обмежена, а снігу місцями вище коліна», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні 18 вересня випав перший сніг.

До слова, на більшість території України у вівторок, 20 вересня, повернуться дощі. Сонячно погода буде на Сході та частково у південних регіонах.