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Карпати замітає снігом: рятувальники просять утриматись від мандрівок (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Карпати замітає снігом: рятувальники просять утриматись від мандрівок (відео)
За прогнозами синоптиків, така погода протримається до неділі
Василь Фіцак/Facebook

Видимість у горах обмежена, а снігу місцями вище коліна

У Карпатах продовжує вирувати негода. Туристів просять утриматися від походів у гори. Про це повідомив начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення управління ДСНС в Івано-Франківській області Василь Фіцак

«За прогнозами така погода до неділі. Тому варто утриматись від виходів у верхи, видимість обмежена, а снігу місцями вище коліна», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні 18 вересня випав перший сніг.

До слова, на більшість території України у вівторок, 20 вересня, повернуться дощі. Сонячно погода буде на Сході та частково у південних регіонах.

Теги: снігопад Карпати (гори) Івано-Франківськ

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