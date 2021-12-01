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    На Закарпатті збудують новий цілодобовий пункт пропуску

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    На Закарпатті планують збудувати новий цілодобовий пункт пропуску - На Закарпатті збудують новий цілодобовий пункт пропуску
    На Закарпатті планують збудувати новий цілодобовий пункт пропуску
    фото: Закарпатська ОДА

    Доцільність відкриття нового пунктру пропуску зумовлена передусім необхідністю розвантажити «Дякове»

    На українсько-румунському кордоні плануть збудувати КПП «Біла Церква – Сігету Мармацієй». Про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.

    В. о. голови Закарпатської облдержадміністрації Петро Добромільський зауважив, що одним із головних завдань сьогодні є будівництво перспективного КПП «Біла Церква – Сігету Мармацієй» на Тячівщині.

    Доцільність його відкриття зумовлена передусім необхідністю розвантажити МАПП «Дякове». В. о. голови облдержадміністрації наголосив, що останній зараз є єдиним пунктом пропуску для вантажного сполучення без обмеження ваги з Румунією в нашій області.

    Днями в Закарпатті затвердили проєкт землеустрою та виділили земельну ділянку площею майже 12 га під новий цілодобовий КПП за межами населеного пункту Біла Церква Тячівського району.

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    На Закарпатті збудують новий цілодобовий пункт пропуску
    На Закарпатті збудують новий цілодобовий пункт пропуску
    На Закарпатті збудують новий цілодобовий пункт пропуску
    фото: Закарпатська ОДА

    Тут планують побудувати чотири смуги для вантажних автомобілів, шість – для легкових, дві – для автобусів та дві смуги для пішоходів.

    Нагадаємо, раніше контрольний пункт Косино–Барабаш на кордоні з Угорщиною відновив роботу в четвер, 22 жовтня. Через КПВВ пропускають лише в 30-кілометрову прикордонну зону на територію Угорщини.

    Теги: Закарпаття будівництво КПВВ
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    На Закарпатті збудують новий цілодобовий пункт пропуску