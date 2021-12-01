На Закарпатті збудують новий цілодобовий пункт пропуску

Доцільність відкриття нового пунктру пропуску зумовлена передусім необхідністю розвантажити «Дякове»

На українсько-румунському кордоні плануть збудувати КПП «Біла Церква – Сігету Мармацієй». Про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.

В. о. голови Закарпатської облдержадміністрації Петро Добромільський зауважив, що одним із головних завдань сьогодні є будівництво перспективного КПП «Біла Церква – Сігету Мармацієй» на Тячівщині.

Доцільність його відкриття зумовлена передусім необхідністю розвантажити МАПП «Дякове». В. о. голови облдержадміністрації наголосив, що останній зараз є єдиним пунктом пропуску для вантажного сполучення без обмеження ваги з Румунією в нашій області.

Днями в Закарпатті затвердили проєкт землеустрою та виділили земельну ділянку площею майже 12 га під новий цілодобовий КПП за межами населеного пункту Біла Церква Тячівського району.

Тут планують побудувати чотири смуги для вантажних автомобілів, шість – для легкових, дві – для автобусів та дві смуги для пішоходів.

Нагадаємо, раніше контрольний пункт Косино–Барабаш на кордоні з Угорщиною відновив роботу в четвер, 22 жовтня. Через КПВВ пропускають лише в 30-кілометрову прикордонну зону на територію Угорщини.