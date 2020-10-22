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    Пункт пропуску на кордоні з Угорщиною знову працює

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    Угорщина відкриває КПП Косино-Барабаш - Пункт пропуску на кордоні з Угорщиною знову працює
    Угорщина відкриває КПП Косино-Барабаш

    Пропуск з метою транзитного проїзду територією Угорщини здійснюватися не буде

    Контрольний пункт Косино–Барабаш на кордоні з Угорщиною відновив роботу в четвер, 22 жовтня. Через КПВВ пропускають лише в 30-кілометрову прикордонну зону на територію Угорщини.

    Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

    Пропуск для транзитного проїзду через Угорщину працювати не буде за рішенням угорської сторони.

    Зазначимо, у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом Угорщина закрила кордони для іноземців, проте не для всіх. Посольство України в Угорщині пояснило, хто може потрапити в країну.

    На українсько-угорському кордоні для в'їзду в Угорщину можна використовувати виключно пункти пропуску Тиса, Лужники і Вилок.

    Як вдомо, 28 вересня Україна скасувала заборону на в'їзд для іноземців.

    Раніше були названі найпопулярніші автобусні маршрути внутрішніх і міжнародних рейсів

    До слова, Глава МЗС Німеччини виступив проти повторного закриття кордонів через коронавірус.

     

    МЗС КПВВ Угорщина посольство кордон коронавірус
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