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    Перша українка на Евересті отримала відзнаку «Почесний громадянин Мукачева»

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    Відзнаку Ірина Галай отримала з рук мера Мукачева - Перша українка на Евересті отримала відзнаку «Почесний громадянин Мукачева»
    Відзнаку Ірина Галай отримала з рук мера Мукачева
    фото: Irina Galay / Facebook

    Ірина Галай заявила, що в 33 роки отримати відзнаку рідного міста – це велика честь

    Мукачівський міський голова Андрій Балога вручив відзнаку «Почесний громадянин міста Мукачева» першій українці на Евересті та депутатці Закарпатської облради Ірині Галай. Про це вона написала у Facebook.

    «Важко виразити словами емоції, як у 33 роки отримати таку відзнаку рідного міста – це велика честь! Хочу дати лише одну важливу пораду молоді – якщо ви вважаєте, що у невеликому місті значно менше можливостей та шансів на успіх, тоді ви помиляєтесь! Головне – це рух!», – зазначила Галай.

    Вона додала, що під час сходжень завжди має з собою прапор України та герб рідного Мукачева, «бо прапор дає сили, а герб – гріє душу».

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    Перша українка на Евересті отримала відзнаку «Почесний громадянин Мукачева»
    Перша українка на Евересті отримала відзнаку «Почесний громадянин Мукачева»
    Перша українка на Евересті отримала відзнаку «Почесний громадянин Мукачева»
    Перша українка на Евересті отримала відзнаку «Почесний громадянин Мукачева»
    Перша українка на Евересті отримала відзнаку «Почесний громадянин Мукачева»
    фото: Irina Galay / Facebook

    Ірина Галай – рекордсменка України, яка першою серед жінок-українок піднялася на найвищу вершину світу Еверест у 2016 році та найскладнішу за умовами сходження вершину Гімалаїв К-2 у 2021 році.

    Також Ірина Галай започаткувала соціальний проєкт «Чисті Карпати», в рамках якого організовує походи зі збором сміття з українських гір. Також організовує табори у Карпатах для дітей з аутизмом.

    На місцевих виборах у 2020 році була обрана депутатом Закарпатської облради.

    Раніше Ірина розповіла «Главкому», як підкорювала Еверест.

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    Теги: Закарпаття місцева влада альпінізм Еверест Ірина Галай державні нагороди
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    Перша українка на Евересті отримала відзнаку «Почесний громадянин Мукачева»