Перша українка на Евересті отримала відзнаку «Почесний громадянин Мукачева»

Ірина Галай заявила, що в 33 роки отримати відзнаку рідного міста – це велика честь

Мукачівський міський голова Андрій Балога вручив відзнаку «Почесний громадянин міста Мукачева» першій українці на Евересті та депутатці Закарпатської облради Ірині Галай. Про це вона написала у Facebook.

«Важко виразити словами емоції, як у 33 роки отримати таку відзнаку рідного міста – це велика честь! Хочу дати лише одну важливу пораду молоді – якщо ви вважаєте, що у невеликому місті значно менше можливостей та шансів на успіх, тоді ви помиляєтесь! Головне – це рух!», – зазначила Галай.

Вона додала, що під час сходжень завжди має з собою прапор України та герб рідного Мукачева, «бо прапор дає сили, а герб – гріє душу».

Ірина Галай – рекордсменка України, яка першою серед жінок-українок піднялася на найвищу вершину світу Еверест у 2016 році та найскладнішу за умовами сходження вершину Гімалаїв К-2 у 2021 році.

Також Ірина Галай започаткувала соціальний проєкт «Чисті Карпати», в рамках якого організовує походи зі збором сміття з українських гір. Також організовує табори у Карпатах для дітей з аутизмом.

На місцевих виборах у 2020 році була обрана депутатом Закарпатської облради.

Раніше Ірина розповіла «Главкому», як підкорювала Еверест.

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