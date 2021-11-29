Українці почнуть виготовляти пасажирські гелікоптери (відео)

На заводі «Мотор Січ» анонсували виробництво пасажирських вертольотів

Запорізьке підприємство «Мотор Січ» почне виробництво нових композитних пасажирських вертольотів з європейських матеріалів, розрахованих на вісім посадочних місць. Про це президент АТ «Мотор Січ», генеральний конструктор із створення та модернізації вертолітної техніки В'ячеслав Богуслаєв розповів у коментарі FED.

У рамках форуму «Велике будівництво: авіація та туризм» у міжнародному аеропорту «Бориспіль» від підприємства були представлені військові та санітарні вертольоти, композитні лопаті та інші комплектуючі вітчизняного виробництва.

Як зазначив Богуслаєв, генеральний конструктор, в Україні з'явилася вертолітна індустрія, бо «раніше цього не було». На «Мотор Січ» побудували лінію на 60 вертольотів на рік.

«Зараз робимо 20. Будуть замовлення, будемо робити 60», – говорить керівник підприємства.

За словами Богуслаєва, зараз вертольоти – вже не розкіш, а необхідність.

«Зараз відкриваємо цех із виробництва фюзеляжів. Наступний етап – це пасажирський вертоліт, абсолютно композитний, з європейських матеріалів, на вісім осіб», – розповів він і додав, що є і перспективи, і попит.

На форумі від підприємства також презентували санітарний вертоліт Мі-2МСБ-1, оснащений європейським обладнанням і здатний транспортувати хворого в будь-якому стані.

«Вертольоти наполовину композитні: композитні лопаті, скляна кабіна, вона повністю цифрова всередині все вироблено українськими конструкторами, сертифіковано», – розповів Богуслаєв.

На такі вертольоти від держави є замовлення на 25 штук, і в 2022-му підприємство має зробити 10.

Також були представлені композитні лопаті та легкий ударний вертоліт для військових, модернізований 8МСБ-В.

Нагадаємо, раніше «Мотор Січ» і турецький виробник безпілотників домовилися про співпрацю.

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