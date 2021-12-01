Перша концесія на 3,4 млрд: порт «Ольвія» передали катарській компанії

Згідно угоди, протягом шести років концесор повинен зберегти робочі місця для працівників підприємства

QTerminals Olvia отримала порт в концесію на 35 років

Майно порту «Ольвія» 1 грудня передали в концесію катарській QTerminals Olvia, інвестиції оцінюють у 3,4 млрд грн. Про це повідомило Міністерство інфраструктури у Facebook.

Так, на 35 років в концесію QTerminals Olvia передали майно ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» і відповідне майно Адміністрації морських портів.

«Сьогодні ми залучаємо в порт «Ольвія» гарантовані інвестиції у розмірі 3,4 млрд грн. Майже половина цих коштів буде спрямована на розбудову порту вже у найближчі 3,5 роки», – розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Згідно угоди, протягом шести років концесор повинен зберегти робочі місця для працівників підприємства. Також існує вимога про максимальне залучення для роботи в порту українських громадян.

Крім того, коштом QTerminals планується будівництво нового тунелю під залізницею у Корабельному районі у Миколаєві. Інвестиції оцінюють у 80 млн грн.

QTerminals Olvia почне керувати портовими активами, переданими в концесію, з 2 грудня 2021 року.

Нагадаємо, у 2020 році порт «Ольвія» перейшов у концесію компанії з Катару. Очікувалося, що всього за 35 років концесії буде залучено 17,3 млрд грн інвестицій.

Також цього року було названо аеропорти, які першими в Україні здадуть у концесію.