Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На захід знову сунуть грозові дощі: прогноз погоди на 17 липня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На захід знову сунуть грозові дощі: прогноз погоди на 17 липня
У західних регіонах піде грозовий дощ
фото: Pixabay

На українців чекає спекотний день

У понеділок 17 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Опадів цього дня не буде, за винятком декількох областей. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозами синоптиків, у західних і Житомирській областях вдень місцями піде короткочасний дощ із грозою.

Вітер подме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 15-20°, на узбережжі морів – до 23°. Удень повітря прогріється до 28-33°, у східній частині показник сягне 25-30°.

Прогноз погоди на 17 липня
Прогноз погоди на 17 липня
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер пануватиме змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 15-20°, вдень – 28-33°. У столиці стовпчики термометра вночі покажуть 17-19°, а вдень позначка сягне 30-32°.

Теги: прогноз погоди дощ гроза спека

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони Півдня назвали рівень ракетної небезпеки над Україною дуже високим
Висока ракетна небезпека: ЗСУ застерегли українців
14 липня, 08:42
У західних, Вінницькій і Житомирській областях підуть дощі з грозами
Дощі, град і шквали накриють західні області: прогноз погоди на 13 липня
13 липня, 05:08
Авто через дощ поринули у воду
Негода у столиці: поліцейські допомагають мешканцям міста долати наслідки дощу (відео)
7 липня, 21:43

Суспільство

На захід знову сунуть грозові дощі: прогноз погоди на 17 липня
На захід знову сунуть грозові дощі: прогноз погоди на 17 липня
Пішов із життя воїн і багаторазовий чемпіон України з веслування Андрій Слупський
Пішов із життя воїн і багаторазовий чемпіон України з веслування Андрій Слупський
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Порошенко привіз техніку в легендарну бригаду, яка тримає Мар’їнку (відео)
Порошенко привіз техніку в легендарну бригаду, яка тримає Мар’їнку (відео)
Обнімав і гладив по голові, як маленьку: відео зустрічі матері та сина-захисника розчулило мережу
Обнімав і гладив по голові, як маленьку: відео зустрічі матері та сина-захисника розчулило мережу
Мендель зізналася, скільки заробляла на посаді речниці Зеленського
Мендель зізналася, скільки заробляла на посаді речниці Зеленського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Онуфрій заявив, що митрополит Павло недостойний бути в СІЗО: курйозне відео
52K
Російські десантники погрожують Шойгу розплатою за «Батю» (відео)
27K
Скільки росіян звернулися із проханням взяти їх у полон. Речник «Хочу жити» назвав число
17K
Під Бахмутом ЗСУ взяли у полон окупанта, який заснув на посту (відео)
9184
ЗМІ назвали ключову проблему українського контрнаступу
6730
Окупант скаржиться на гори трупів біля Антонівського мосту (перехоплення)

Новини

Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
Вчора, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту