На захід знову сунуть грозові дощі: прогноз погоди на 17 липня

На українців чекає спекотний день

У понеділок 17 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Опадів цього дня не буде, за винятком декількох областей. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозами синоптиків, у західних і Житомирській областях вдень місцями піде короткочасний дощ із грозою.

Вітер подме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

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Температура вночі становитиме 15-20°, на узбережжі морів – до 23°. Удень повітря прогріється до 28-33°, у східній частині показник сягне 25-30°.

Прогноз погоди на 17 липня інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер пануватиме змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 15-20°, вдень – 28-33°. У столиці стовпчики термометра вночі покажуть 17-19°, а вдень позначка сягне 30-32°.