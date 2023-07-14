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Висока ракетна небезпека: ЗСУ застерегли українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Висока ракетна небезпека: ЗСУ застерегли українців
Сили оборони Півдня назвали рівень ракетної небезпеки над Україною дуже високим
фото ілюстративне

Наталія Гуменюк «Очевидно, переглянувши прогноз погоди, ворог підготувався і залишив на бойовому чергуванні два ракетоносії: один надводний і один підводний» 

Станом на ранок 14 липня у Чорному морі з ночі перебувають на чергуванні два російських ракетоносії з 12 «Калібрами». Рівень загрози високий. Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

«Очевидно, переглянувши прогноз погоди, ворог підготувався і залишив на бойовому чергуванні два ракетоносії: один надводний і один підводний. Той шторм, який вирував на морі, не був для них критичним. Вони цілком могли застосувати своє ракетне озброєння, а споряджені вони разом до 12 «Калібрами». Такий рівень ракетної небезпеки ми оцінюємо як дуже високий, і застосування їх цілком можливе», – сказала Гуменюк.

Триває 506-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосували дві крилаті ракети «Калібр», одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 20 іранських ударних БпЛА Shahed. У результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено два «Калібри» та 20 ударних дронів. 

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Теги: окупанти прогноз погоди ракета озброєння шторм небезпека ворог

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